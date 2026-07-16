Estate Sicura 2026, presentato il piano nazionale: cantieri ridotti dell’83% e 2.500 operatori in campo per l’esodo estivo

Presentato a Roma il piano nazionale “Estate Sicura 2026”: cantieri ridotti, 2.500 operatori in turnazione, campagne sulla sicurezza stradale, antincendio, tutela degli animali ed emergenze in mare. Un’estate da record per traffico e prevenzione.

Estate Sicura 2026: il piano nazionale per la mobilità estiva

Scatta il piano “Estate sicura 2026”: in vista del grande aumento dei flussi veicolari nelle prossime settimane Anas (società del Gruppo FS) potenzierà l’impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ridimensionerà la presenza dei cantieri. Dal 24 luglio e fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri, l’83% di quelli attivi (1.414). In base alle stime dell’Osservatorio Mobilità Stradale di Anas dal 20 luglio e fino al 6 settembre sulle strade e autostrade di competenza sono previsti oltre 440 milioni di spostamenti di autoveicoli. I dati sono stati annunciati nel corso della conferenza stampa di presentazione della Campagna “Estate Sicura 2026” nella sede centrale Anas di Roma alla presenza dell’Amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, il Presidente dell’ACI, Geronimo La Russa, il Direttore generale ad interim di AISCAT e Presidente di PIARC Mondiale, Emanuela Stocchi, il Direttore del Servizio Polizia Stradale presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Santo Puccia, il Direttore Centrale Vicario dell’Emergenza, Soccorso tecnico e Anticendio Boschivo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Lorenzo Elia, il Capitano di Vascello Roberto D’Arrigo Capo Ufficio Comunicazione Comando Generale Capitanerie di porto – Guardia Costiera, il generale Arturo Guarino, Capo II Reparto del Comando Generale Arma dei Carabinieri, alla Direttrice di Rai Isoradio, Alessandra Ferraro.

Gemme: “Cantieri sospesi e 2.500 risorse in campo per garantire sicurezza e fluidità”

“In occasione dell’avvio dell’esodo estivo 2026 – ha spiegato l’Amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme – Anas rinnova il proprio impegno per garantire una rete viaria sempre più sicura, efficiente e in grado di assicurare la migliore mobilità possibile ai milioni di cittadini che si metteranno in viaggio. Nell’ambito del Piano Estate sicura 2026 è stata posta particolare attenzione alla rimozione o alla sospensione dei cantieri lungo le principali arterie stradali e autostradali, con l’obiettivo di fluidificare la circolazione, ridurre i tempi di percorrenza e limitare le situazioni di congestione, contribuendo così a rendere gli spostamenti più agevoli e sicuri. Avremo impegnate 2.500 risorse in turnazione, costituite da personale tecnico e di esercizio oltre al personale delle Sale Operative Territoriali e della Sala Situazioni Nazionale, per assicurare il monitoraggio del traffico in tempo reale h 24. La sicurezza stradale, tuttavia, non dipende solo dalla qualità delle infrastrutture. Strade moderne, monitorate e ben mantenute rappresentano un elemento fondamentale, ma il primo presidio di sicurezza resta sempre il comportamento di ciascun utente della strada. Rispettare i limiti di velocità, mantenere la distanza di sicurezza, evitare qualsiasi forma di distrazione alla guida, non mettersi al volante in condizioni psicofisiche non idonee e utilizzare correttamente tutti i dispositivi di protezione sono comportamenti essenziali per prevenire gli incidenti e tutelare la propria vita e quella degli altri”.

Campagne di sensibilizzazione: guida sicura, animali, incendi e mare

Insieme agli interventi sulle infrastrutture e alla gestione della viabilità rivestono così un ruolo centrale le campagne di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale, strumenti fondamentali per promuovere una cultura della responsabilità e della prevenzione. L’incontro è stato occasione per presentare in anteprima il nuovo spot sulla sicurezza stradale nell’ambito delle campagne Anas “Quando sei alla guida, tutto può aspettare”, realizzate in collaborazione con MIT e Polizia di Stato. Al centro della narrazione tre profili di guidatori “comuni”, interpretati da Massimiliano Ossini, Ludovica Martino e Gianmarco Tognazzi. Le riprese dello spot sono state realizzate presso gli spazi del Centro di Guida Sicura ACI di Vallelunga. A tal proposito l’ad Gemme ha dichiarato: “Il video, presentato oggi, rappresenta un ulteriore tassello dell’impegno di Anas nella diffusione di una cultura della sicurezza che coinvolga cittadini, istituzioni e tutti gli operatori del settore. L’obiettivo è chiaro: fare in modo che ogni viaggio si concluda in sicurezza”.

La tutela degli animali: una campagna premiata a livello nazionale

Anas da sempre si impegna a garantire la sicurezza sulle strade non solo per gli automobilisti ma anche per gli animali in situazioni di pericolo. Il fenomeno dell’abbandono lungo le strade rappresenta una grave emergenza. Anas salva, in media, un animale ogni cinque giorni dal pericolo di essere investito. L’ultima campagna è “Non abbandonare una parte di te”, che ha vinto il premio Mediastars 2026 nella sezione Etico Sociale.

La campagna antincendi: “La strada non è un posacenere”

Anas è impegnata da anni in campagne contro gli incendi causati da mozziconi accesi lanciati dai veicoli. Il claim è “La strada non è un posacenere. Rispetta l’ambiente, salva il tuo viaggio”. Il messaggio “Pericolo Incendi. Non gettare sigarette” è trasmesso sui pannelli a messaggio variabile della rete.

Emergenze in mare: la sinergia con la Guardia Costiera

“Strade e mari sicuri” è la campagna condivisa con la Guardia Costiera per segnalare emergenze in mare attraverso i pannelli elettronici e i canali social Anas. La prevenzione si costruisce promuovendo comportamenti corretti sia in mare che per strada: consultare il bollettino meteo, utilizzare la cintura, rispettare i limiti, non drogarsi, non usare il cellulare alla guida e non bere.