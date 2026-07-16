Lamezia, Gianturco: “Oltre 107 mila euro per il progetto ‘La mia estate’. Al via la selezione degli Enti del Terzo Settore”

Lamezia Terme – “L’ATS di Lamezia Terme avvia il progetto “La mia estate”, finanziato con 107.143,68 euro del Fondo Nazionale Politiche Sociali, destinato a sostenere la partecipazione di bambini e ragazzi tra i 6 e i 19 anni ad attività educative, ricreative, sportive e di inclusione durante il periodo estivo.

Per dare attuazione all’intervento è stato pubblicato l’avviso per la costituzione dell’elenco dei soggetti erogatori del Terzo Settore, presso i quali le famiglie potranno successivamente utilizzare i voucher previsti dalla misura”. A darne notizia è Mimmo Gianturco, Assessore al Welfare della Città di Lamezia Terme, ente capofila dell’Ambito Territoriale Sociale.

Il progetto prevede l’erogazione di voucher fino a 3.000 euro per ciascun beneficiario, da spendere presso gli enti che saranno ammessi all’elenco d’Ambito a seguito della manifestazione di interesse. L’iniziativa punta a favorire l’inclusione sociale dei ragazzi con disabilità, il diritto alla socializzazione e il sostegno alle famiglie nella conciliazione tra vita familiare e lavorativa.

«Con il progetto La mia estate investiamo su un’idea di welfare che mette al centro i ragazzi e le loro famiglie. Le attività educative e ricreative non rappresentano soltanto un’opportunità di svago, ma un’occasione di crescita, inclusione e partecipazione alla vita della comunità, valorizzando il ruolo degli Enti del Terzo Settore, che costituiscono una risorsa fondamentale per la qualità dei servizi offerti sul territorio.»

«I 107 mila euro assegnati all’ATS consentiranno di costruire una rete qualificata di soggetti in grado di offrire percorsi educativi e inclusivi, con particolare attenzione ai ragazzi con disabilità. Nei prossimi giorni saranno pubblicati gli avvisi rivolti alle famiglie per l’assegnazione dei voucher. L’obiettivo è garantire a un numero sempre maggiore di giovani l’accesso ad attività di qualità, sostenendo allo stesso tempo il ruolo educativo delle famiglie.»

«Ringrazio la dirigente del Settore Servizi alla Persona, avv. Stefania Petronio e tutto l’Ufficio di Piano per il lavoro svolto. Continuiamo a rafforzare l’ATS di Lamezia Terme attraverso interventi concreti che trasformano le risorse disponibili in servizi e opportunità per i cittadini.»