L’eccellenza calabrese brilla a Roma: l’imprenditore lametino Alessandro Bonaddio premiato a Palazzo Valentini per il “World Youth Skills Day” dell’ONU

LAMEZIA TERME – La Calabria che innova, produce e si distingue su scala nazionale conquista le istituzioni della Capitale. Ieri, mercoledì 15 luglio 2026, nella prestigiosa Sala Fregosi di Palazzo Valentini a Roma, l’imprenditore lametino Alessandro Bonaddio ha ricevuto il solenne Riconoscimento d’Eccellenza in occasione della Giornata Mondiale delle Competenze Giovanili delle Nazioni Unite (World Youth Skills Day).

L’importante kermesse, intitolata “Talento, Impegno e Valori: le eccellenze giovanili italiane”, è stata promossa e organizzata congiuntamente dalla Fondazione Valori d’Italia, dalla Luiss e da UNICEF Italia. L’iniziativa celebra il valore strategico delle competenze e dell’imprenditorialità come motore di crescita sociale, civile ed economica per l’intero Paese.

Il premio al talento e alla resilienza territoriale

Alessandro Bonaddio è stato inserito nel ristretto novero delle eccellenze italiane capaci di fare la differenza attraverso una visione mirata allo sviluppo e alla responsabilità sociale. Il riconoscimento tributato a Bonaddio premia la capacità di fare impresa in un contesto complesso, trasformando le sfide in opportunità e dimostrando che il talento giovanile meridionale può competere ad armi pari nei più alti segmenti di mercato.

La pergamena d’onore reca le prestigiose firme del Presidente della Fondazione Valori d’Italia Dott. Michele Grillo, del Direttore Sportivo Luiss Prof. Paolo Del Bene e del Presidente del Comitato Italiano per l’UNICEF Dott. Nicola Graziano, a testimonianza della coralità e dell’alto valore istituzionale del premio.

Lamezia Terme e la Calabria sul podio nazionale

Questo traguardo non rappresenta soltanto un successo personale per il professionista lametino, ma lancia un forte messaggio di riscatto e orgoglio per Lamezia Terme e per la Calabria intera. Troppo spesso associato a stereotipi limitanti, il territorio calabrese dimostra invece di essere fucina di menti brillanti, innovazione e tessuto imprenditoriale resiliente.

«Ricevere questo riconoscimento a Palazzo Valentini, in una cornice così autorevole, è un’emozione indescrivibile ma soprattutto una responsabilità», ha commentato a margine l’imprenditore Alessandro Bonaddio. «Questo premio dimostra che anche partendo dalla nostra amata Calabria, con dedizione, sacrifici e sani valori, si possono raggiungere traguardi di rilievo nazionale. Lo dedico alla mia terra, a Lamezia Terme, e a tutti i giovani calabresi che scelgono di investire sulle proprie competenze per costruire un futuro migliore proprio qui, al Sud».

L’affermazione di Alessandro Bonaddio al World Youth Skills Day 2026 si inserisce perfettamente nel tema internazionale dell’ONU di quest’anno, “Skills for a Shared Future”, ribadendo che la costruzione di un domani sostenibile e inclusivo passa inevitabilmente dalla valorizzazione del capitale umano delle regioni meridionali.