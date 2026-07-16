Paola, una mattinata speciale al Commissariato: i bambini di Festilandia scoprono il mondo della Polizia di Stato

Tra curiosità, entusiasmo e sorrisi, i piccoli partecipanti del campo estivo Festilandia hanno vissuto un’esperienza educativa e coinvolgente all’interno del Commissariato di Paola, imparando il valore delle regole, della sicurezza e dell’aiuto reciproco.

Una visita che diventa esperienza di crescita



Il Commissariato di Paola ha accolto i bambini del campo estivo “Festilandia” per una mattinata ricca di emozioni e nuove scoperte.

I piccoli visitatori hanno conosciuto da vicino il lavoro della Polizia di Stato, scoprendo le attività svolte ogni giorno al servizio della comunità e comprendendo l’importanza del rispetto delle regole, della sicurezza e dell’aiuto reciproco.

Un incontro ricco di curiosità, entusiasmo e sorrisi, con l’auspicio che questa esperienza possa lasciare nei bambini un ricordo speciale.