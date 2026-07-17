Calabria Verde, la FP CISL annuncia la mobilitazione: ‘I lavoratori sono stanchi di attese, ritardi e mancato rispetto dei diritti’

La CISL Funzione Pubblica denuncia una gestione definita “inefficiente e incoerente” e annuncia la mobilitazione dei lavoratori del ramo pubblico di Calabria Verde. Tra le criticità: mancato rispetto dei contratti, demansionamenti, turni insostenibili e ritardi nell’attivazione degli istituti contrattuali per il servizio “Foci e coste 2026”.

Lavoratori pronti a incrociare le braccia

FP CISL: “I lavoratori Calabria Verde pronti alla mobilitazione”. Azienda Calabria Verde: i lavoratori della Funzione Pubblica pronti alla mobilitazione. Sono pronti a incrociare le braccia e a scendere in piazza i lavoratori del ramo pubblico in servizio presso Azienda Calabria Verde. Dopo anni di paziente attesa e di reiterate richieste finalizzate a ottenere il rispetto delle sentenze, dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei Contratti Integrativi, l’integrazione oraria per il personale part-time e soprattutto il rispetto della dignità professionale, il riconoscimento e la valorizzazione professionale dei dipendenti, adesso sono stanchi di continuare ad aspettare invano e di assistere a tattiche dilatorie messe in campo dalla Direzione Generale dell’Azienda, con l’evidente intento di rinviare la soluzione di ogni problema, mantenendo in tal modo l’Ente in una sorta di “galleggiamento” nel mare di inefficienza e incoerenza che ne caratterizza la gestione.

Il ruolo strategico del personale pubblico e le criticità del servizio “Foci e coste 2026”

Eppure, tante e molto importanti per la Calabria sono le mission affidate al personale pubblico di Azienda Calabria Verde. Basti pensare all’operazione “Mare pulito”, oggi rubricata come “Servizio foci e coste 2026”, che vede impegnato il personale della sorveglianza idraulica incessantemente nell’azione di monitoraggio, verifica e controllo dello stato di salute del mare, dei corsi d’acqua e delle coste. Un servizio che avrebbe dovuto essere ben programmato e pianificato, nel rispetto degli istituti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale e integrativa, almeno fin dal mese di marzo scorso, come aveva più volte chiesto la CISL FP Calabria. Ma l’Ente ha convocato la Delegazione Trattante per il 28 luglio, una data che desta indignazione e preoccupazione: si contratterebbero istituti come reperibilità, turnazione, straordinario e festivi quando il servizio è quasi concluso.

Turni insostenibili, indicazioni operative confuse e mansioni non coerenti I dipendenti segnalano un’organizzazione caratterizzata da indicazioni operative poco chiare, impartite anche tramite canali di messaggistica dell’ultimo momento, e dall’assegnazione di attività non riconducibili alle proprie mansioni professionali. Dipendenti che non sanno fino al giorno prima se potranno fruire del riposo domenicale o festivo e che sono costretti a turni consecutivi in più fine settimana, in piena estate e in condizioni di forte esposizione ai rischi.

Demansionamenti, sentenze ignorate e personale LSU/LPU ancora penalizzato

Il personale della sorveglianza idraulica sta subendo da anni ingiustizie, a partire dall’evidente demansionamento seguito all’inquadramento nei ruoli della Funzione Pubblica, conseguente a sentenze del Tribunale di Catanzaro che hanno accertato l’applicazione del CCNL Funzioni Locali in luogo del contratto privatistico idraulico-forestale. Decisione confermata dal TAR Calabria, che ha disposto l’esecuzione del giudicato. Nonostante ciò, permangono problematiche che alimentano malcontento, causate da una promiscuità organizzativa e gestionale tra personale pubblico e privato.

Condizioni di disagio anche per i dipendenti provenienti dall’ex bacino LSU/LPU, oggi a tempo indeterminato ma con contratto a 32 ore, che attendono da anni la trasformazione del rapporto a full-time e una progressione verticale nell’area superiore, dopo aver subito anch’essi un demansionamento.

Indennità non corrisposte e richieste ignorate

Persistono ritardi nella corresponsione di benefici economici e indennità legate a istituti contrattuali già negoziati e finanziati: performance degli anni pregressi, indennità di specifiche responsabilità e altre spettanze ancora non erogate.

La CISL FP annuncia la mobilitazione

La Segretaria Generale della CISL Funzione Pubblica Calabria, Luciana Giordano, insieme ai colleghi della Segreteria regionale Giuseppe Chirumbolo e Giuseppe Spinelli e al Segretario Aziendale della CISL FP Calabria Verde, Massimo Apa, anticipa che se il 28 luglio non si registrerà una netta inversione di marcia nella tutela dei diritti dei lavoratori, verranno attivate tutte le forme di mobilitazione previste dal sistema di relazioni sindacali, con l’intento di soddisfare le legittime aspettative dei dipendenti.