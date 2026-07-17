Catanzaro nella chirurgia mondiale: il Prof. Michele Ammendola nominato consigliere della ISS e presidente della commissione Education

Nuovo prestigioso riconoscimento internazionale per il Professor Michele Ammendola, Direttore ff della Chirurgia dell’Apparato Digerente dell’AOU Dulbecco e docente dell’Università Magna Graecia di Catanzaro. Dopo l’ISDS, arriva anche la nomina nella più antica società mondiale di chirurgia, insieme alla presidenza della commissione Education.

Un nuovo traguardo internazionale per la chirurgia catanzarese La Dulbecco di Catanzaro rafforza la propria presenza nei contesti scientifici internazionali grazie a nuovi incarichi di rilievo assegnati al Professor Michele Ammendola, Direttore ff della Chirurgia dell’Apparato Digerente. Dopo la nomina di consigliere della International Society for Digestive Surgery (ISDS) in occasione del congresso mondiale tenutosi a Città del Messico in aprile, a distanza di poco tempo, dopo un’attenta valutazione del curriculum scientifico e della casistica operatoria, sono giunte proprio nella tarda serata di ieri le congratulazioni e gli auguri di buon lavoro da parte della società per la nomina del professionista a consigliere della International Society of Surgery (ISS), la più antica società internazionale di chirurgia al mondo, fondata nel 1902, composta da soci di elevato profilo appartenenti alle più celebri ed influenti università.

La nomina all’ISS e la presidenza della commissione Education Il presidente Alessandro Fichera (USA) ed il consiglio tutto composto da Ines Buccimazza (South Africa), Ari K. Leppäniemi (Finland), Kenneth D. Boffard (South Africa), Jamie Murphy (UK), Avital Harari (USA), Joji Kotani (Japan), Sharon WW Chan (Hongkong China), Go Wakabayashi (Japan) e John G. Hunter (USA), all’unanimità, oltre alla nomina a consigliere, hanno proceduto ad assegnare al Professore della Università Magna Graecia di Catanzaro anche la presidenza della commissione Education, autorevole incarico per la formazione dei giovani chirurghi dovendo lavorare in stretta collaborazione con la International Association of Student Surgical Societies.

I prossimi appuntamenti internazionali Subito dopo la pausa estiva, il prossimo consiglio vedrà la partecipazione del Professore Ammendola già in occasione dell’American College of Surgeon Meeting che si terrà a Washington dal 26 al 28 settembre.

Un riconoscimento al modello integrato UMG–AOU Dulbecco Questi incarichi testimoniano il contributo dello specialista nei principali contesti internazionali, dove prendono forma progetti di ricerca, programmi formativi e linee guida fondamentali per orientare l’evoluzione della pratica clinica, un risultato che conferma il valore del modello integrato tra azienda ospedaliera Renato Dulbecco ed Università Magna Graecia. Soddisfazione e gratitudine istituzionale sono state espresse dal Commissario Straordinario Dott.ssa Simona Carbone e dal Magnifico Rettore Prof. Giovanni Cuda.