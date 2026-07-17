Cisl Cosenza, Sapia: «Uniti per lavoro, sviluppo e coesione sociale in Calabria»

L’Esecutivo Territoriale della Cisl Cosenza si è riunito per tracciare le linee guida sulle priorità sindacali: modelli di sviluppo sostenibile, infrastrutture moderne, viabilità efficiente e un sistema produttivo innovativo fondato su lavoro sicuro, stabile e qualificato. Al centro del dibattito anche le vertenze territoriali aperte e gli interventi del Segretario generale della Cisl Calabria, Giuseppe Lavia.

Un obiettivo condiviso per lavoratori e famiglie

«Il nostro obiettivo – ha dichiarato Sapia – è parlare ai lavoratori, ai pensionati, ai giovani, alle famiglie, costruendo una piattaforma condivisa e stringendo alleanze con istituzioni, imprese e Terzo Settore. Solo insieme possiamo costruire una prospettiva di sviluppo che metta al centro il lavoro di qualità e la coesione sociale.»

Il Segretario generale ha inoltre ricordato le numerose vertenze territoriali che la Cisl Cosenza sta seguendo insieme alle Federazioni di categoria, ribadendo la necessità di rafforzare il confronto.

Il dibattito dell’Esecutivo

Alla relazione introduttiva è seguito un ampio e partecipato dibattito, nel quale sono intervenuti i componenti dell’Esecutivo, che hanno condiviso analisi, contributi e proposte sulle principali questioni territoriali, confermando la volontà di rafforzare il protagonismo sindacale attraverso una sempre maggiore presenza nei luoghi di lavoro e nelle periferie. L’Esecutivo Territoriale ha affrontato anche altri aspetti organizzativi nella convinzione che una Cisl sempre più vicina alle persone rappresenti la migliore risposta ai bisogni delle comunità.

Lavia: «Certezze per Konecta R, ex Lsu-Lpu e Tis»

A concludere i lavori della mattinata è stato il Segretario generale della Cisl Calabria Giuseppe Lavia, che, riprendendo le riflessioni emerse nel corso dell’Esecutivo, ha posto l’accento sulle vertenze aperte e sulle politiche necessarie per sostenere lavoro, sviluppo e investimenti nella regione.

«Occorre assicurare certezze e prospettive ai lavoratori di Konecta R, oggi in ammortizzatori sociali. Per gli ex LSU-LPU part time è necessario assegnare le economie generate per migliorare gli orari di lavoro, mentre sui TIS bisogna garantire certezze a tutta la platea dei lavoratori. La Calabria cresce sul fronte dell’export e dell’agroalimentare, ma sul tema del lavoro dignitoso in agricoltura e sul contrasto allo sfruttamento occorre costruire una strategia più forte. Resta centrale anche il tema dell’attrazione degli investimenti, che passa dalla riqualificazione delle aree industriali e dal rafforzamento di incentivi mirati ai settori più dinamici», ha concluso Lavia.