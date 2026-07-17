Falerna, La Tazzina della Legalità ricorda Paolo Borsellino e la sua scorta

Domenica 19 luglio, alle ore 18:30, presso il Riva di Falerna, si terrà la commemorazione del 34° anniversario della strage di via D’Amelio, nella quale persero la vita il giudice Paolo Borsellinoe gli agenti della sua scorta.

Un appuntamento di grande valore civile e istituzionale, che vedrà come protagonista la testimonianza di Nicola Catanese, capo scorta del magistrato, che ripercorrerà gli ultimi momenti vissuti accanto al giudice Borsellino. Fu proprio lui, infatti, la mattina del 19 luglio 1992, ad andare a prelevare il dott. Borsellino presso la sua abitazione, ignaro di ciò che sarebbe accaduto poche ore dopo. La sua vita fu risparmiata soltanto grazie a un cambio di turno, deciso con il celebre “lancio della monetina”, un episodio che avrebbe segnato per sempre il destino di uomini dello Stato impegnati nella lotta alla mafia.

L’evento è organizzato dall’Associazione La Tazzina della Legalità, con la preziosa collaborazione e disponibilità del patron del Riva, l’imprenditore Roberto Gallo, da sempre sensibile ai temi della memoria, della legalità e dell’impegno sociale.

Nel corso della cerimonia sarà officiato un momento di preghiera da Don Biagio Palmeri, parroco di Falerna, in ricordo del giudice Borsellino, degli agenti della sua scorta e di tutte le vittime della criminalità organizzata.

Dopo i saluti del padrone di casa l’imprenditore Roberto Gallo Presidente dell’Associazione La Tazzina della Legalità, Sergio Gaglianese, interverranno il Presidente del Tribunale di Lamezia Terme, Giovanni Garofalo, il Sindaco di Falerna, Francesco Stella, il Sindaco di Gizzeria, Francesco Argento, e il Sindaco di Lamezia Terme, Mario Murone.

Saranno presenti inoltre rappresentanti delle Forze dell’Ordine, a testimonianza della vicinanza delle istituzioni e di quanti quotidianamente operano per garantire sicurezza, giustizia e legalità sul territorio.

Porterà la propria testimonianza anche Mimmo Scordino, già componente del dispositivo di staffetta e volante del giudice Giovanni Falcone, offrendo un prezioso contributo di memoria e riflessione sul sacrificio degli uomini dello Stato durante la stagione delle stragi mafiose.

Nel corso dell’iniziativa interverrà inoltre Mary Troiano, curatrice del libro “Caffè Corretto”, volume che raccoglie, tra le altre, le intense testimonianze di Nicola Catanese e Mimmo Scordino, dando voce a storie di coraggio, senso del dovere e fedeltà alle istituzioni.

Sarà un momento di memoria, riflessione e impegno civile, affinché il sacrificio di Paolo Borsellino, degli agenti della sua scorta e di tutti coloro che hanno perso la vita per difendere la giustizia continui a rappresentare un esempio per le nuove generazioni e per tutti coloro che credono nella legalità, nella democrazia e nelle istituzioni dello Stato.

Un’occasione per ricordare che la lotta alla mafia non appartiene soltanto al passato, ma rappresenta un impegno quotidiano che coinvolge cittadini, istituzioni e società civile.