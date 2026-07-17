“Gizzeria Estate 2026”, modifiche alla viabilità

In occasione degli eventi e degli spettacoli musicali inseriti nel calendario “Gizzeria Estate 2026”, è stata emanata un’ordinanza che disciplina temporaneamente la circolazione stradale e la sosta per garantire la sicurezza dei partecipanti e una migliore fruizione delle manifestazioni.

Periodo: dal 18 luglio al 23 agosto 2026

Orario: dalle 22:00 alle 02:00

Via Roma (S.P. 163/1)

Nel tratto compreso tra il civico n. 2 e l’intersezione con Via Capo Suvero saranno in vigore:

* Divieto di transito per tutti i veicoli (salvo i mezzi autorizzati previsti dall’ordinanza);

* Divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata.

Via del Popolo

Nel tratto compreso tra l’intersezione con la S.P. 103 e Via Alcide De Gasperi sarà istituito il:

* Divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata.

Percorsi alternativi

La viabilità sarà opportunamente deviata e regolamentata mediante apposita segnaletica, seguendo i percorsi indicati nell’ordinanza.

L’Amministrazione Comunale invita cittadini e visitatori a prestare attenzione alla segnaletica temporanea, a rispettare le disposizioni impartite e a collaborare con la Polizia Locale per consentire il regolare svolgimento degli eventi in condizioni di sicurezza.