Lucky Friends in visita al Distaccamento Aeronautico di Montescuro: ‘Un’eccellenza silenziosa al servizio del Paese’

Nel cuore della Sila, l’associazione Lucky Friends ha incontrato una delle strutture più strategiche dell’Aeronautica Militare. Una giornata di scoperta, dialogo e riconoscenza che ha messo in luce il valore umano e operativo del Distaccamento di Montescuro.

CELICO (CS) – Una giornata all’insegna della scoperta, del dialogo e della riconoscenza quella vissuta oggi dall’associazione Lucky Friends, ospite del Distaccamento Aeronautico di Montescuro, nel cuore della Sila. Un’occasione per conoscere da vicino una delle realtà più strategiche dell’Aeronautica Militare Italiana, fondamentale per la sicurezza e il supporto operativo del Paese. Nel corso della visita, la delegazione ha potuto approfondire le molteplici attività svolte dalla struttura, autentico presidio di eccellenza che opera in ambiti altamente specialistici: dall’addestramento del personale militare alla sopravvivenza in montagna, al monitoraggio meteorologico e ambientale, dal supporto alle telecomunicazioni e all’assistenza alla navigazione aerea fino alle operazioni di ricerca e soccorso in ambiente montano, in collaborazione con il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e la Protezione Civile.

Un presidio strategico che opera lontano dai riflettori Un lavoro quotidiano, spesso lontano dai riflettori, che testimonia l’elevato livello di preparazione e professionalità del personale dell’Aeronautica Militare, impegnato ogni giorno al servizio della collettività e della sicurezza nazionale. La Lucky Friends ha espresso profonda gratitudine al Comandante del Distaccamento Aeronautico di Montescuro, Tenente Colonnello Fabio D’Alessandro, per la calorosa accoglienza e la disponibilità dimostrate durante l’incontro. Un sentito ringraziamento è stato rivolto anche al Luogotenente Pietro D’Ippolito, Responsabile dell’Area Meteo, al Primo Maresciallo Enzo Calvosa, Responsabile dell’Area Telematica, e al Graduato Aiutante Salvatore Palazzo, Referente dell’Area Sopravvivenza in Montagna, che hanno illustrato con competenza e passione le attività operative del Distaccamento, offrendo ai visitatori uno spaccato concreto dell’importanza di questa struttura per il territorio e per l’intero sistema Paese.

Valori, dedizione e spirito di squadra «Abbiamo avuto il privilegio di conoscere una realtà di straordinario valore umano e professionale – dichiarano dalla Lucky Friends –. Dietro ogni servizio, ogni rilevazione meteorologica, ogni attività di addestramento e ogni intervento di supporto si percepiscono dedizione, senso del dovere e spirito di squadra. Sono valori che meritano di essere conosciuti e raccontati.» La visita si è conclusa con un momento di confronto e con la consapevolezza di aver rafforzato un legame importante tra il mondo dell’associazionismo e una delle istituzioni più prestigiose del Paese, accomunate dalla stessa missione: servire la comunità con competenza, responsabilità e passione.

Una tappa del Summer Camp dedicata alla crescita e alla cittadinanza attiva Una giornata che resterà nella memoria dei partecipanti e che conferma il valore del Distaccamento Aeronautico di Montescuro come presidio strategico, umano e operativo nel cuore della Calabria. Questa giornata si inserisce a pieno nel Summer Camp dell’associazione, un appuntamento che ogni anno vuole essere non solo una tappa di svago e divertimento, ma anche un fondamentale strumento di crescita e di appartenenza alla vita della cittadinanza attiva. L’obiettivo del camp è proprio quello di trasformare il periodo estivo in un’importante opportunità di inclusione, maturazione sociale e relazionale per tutti i partecipanti.