Tropea, da cartolina a icona nazionale: il Sindaco Macrì ‘La destinazione cresce grazie a bellezza, autenticità ed esperienze che restano nella memoria’

La città simbolo della Calabria continua a conquistare attenzione nazionale e internazionale. Tropea non è più solo un’immagine da cartolina: è un’esperienza completa che unisce mare, borgo, accoglienza e identità. Il Sindaco Macrì: “La sfida è restare all’altezza dell’immaginario e trasformare lo sguardo in memoria”.

Tropea, da immagine da cartolina a icona del Sud che parla al mondo

Non tutte le cartoline restano cartoline. Alcune, quando attraversano il tempo, gli sguardi e l’immaginario collettivo, diventano emblemi. Tropea è ormai questo: non soltanto una destinazione turistica per target diversi, ma una grammatica visiva della Calabria più desiderata, un’immagine del Sud capace di parlare all’Italia e al mondo prima ancora delle parole. E tuttavia la sua forza non si esaurisce nella bellezza immediata del mare e della rupe: continua nel borgo, nelle relazioni, nell’accoglienza, nelle esperienze e in quella autenticità che trasforma una visita in memoria.

Dai media nazionali all’Australia: l’eco della “Tropea experience”

L’attenzione nazionale e internazionale su Tropea – sottolinea il Sindaco Giovanni Macrì – non conosce sosta: dalla copertina social dedicata da ANSA Viaggi all’immagine scelta da Famiglia Cristiana per raccontare il primato calabrese delle Bandiere Blu; dalla presenza del salotto urbano nella top ten delle destinazioni più cercate dalle famiglie italiane su Booking.com, fino alla testimonianza della turista australiana Karen Laurent, che ha raccontato il borgo come esperienza di bellezza, autenticità e incontro.

La bellezza è essenziale, ma non basta: Tropea come esperienza totale

La soddisfazione – sottolinea il primo cittadino – non è soltanto per la visibilità, che pure continua ad essere qualificata e costante. Il dato politico e strategico più interessante è che Tropea viene sempre di più come esperienza complessiva, inclusiva della risorsa mare che resta sicuramente il primo stupore, la leva più immediata, la soglia d’ingresso. Poi c’è tutto il resto: il centro storico, le terrazze, i vicoli, l’accoglienza, le relazioni, la cucina, la qualità della vita, le storie delle persone, quella capacità rara di far sentire chi arriva dentro un luogo e non davanti ad un quadro meraviglioso.

Essere icona non basta: occorre restare all’altezza dell’immaginario

Una reputazione così forte – scandisce il Primo Cittadino – non consente distrazioni. Più cresce la forza simbolica della destinazione, più cresce la responsabilità di renderla coerente nella vita quotidiana di tutti, ospiti e residenti: dai servizi al decoro, dall’ordine urbano all’accoglienza e poi, ancora, nella qualità dell’offerta e nella capacità della comunità di custodire ciò che il mondo riconosce come bello.

Dallo sguardo alla memoria: la sfida è far tornare il desiderio

Tropea – conclude Macrì – non può accontentarsi di essere una fotografia vincente. La fotografia conquista lo sguardo, ma una destinazione matura deve conquistare la memoria ed anticipare il futuro. Ogni copertina, ogni classifica, ogni racconto spontaneo, ogni testimonianza di chi arriva da molto lontano conferma che la strada giusta è quella di una città che parte dalla forza del paesaggio, ma cresce quando riesce a governare quella bellezza, trasformandola in esperienza, emozione e cura e riesce e quindi ad attirare un viaggiatore attento, consapevole e selezionato.