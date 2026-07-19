Acque del Golfo di Lamezia, ARPACAL oggi: verifica sul posto con il laboratorio mobile

A seguito di una segnalazione, i tecnici ARPACAL sono intervenuti direttamente in spiaggia con il laboratorio mobile, effettuando campionamenti e analizzando immediatamente l’acqua.
La biologa Laura Bevacqua ha identificato al microscopio la microalga Pyramimonas, responsabile della caratteristica colorazione del mare.
L’analisi è stata condivisa in diretta con i bagnanti: attraverso il monitor collegato al microscopio è stato possibile osservare il microorganismo e comprenderne l’origine naturale.
Durante il sopralluogo non sono state riscontrate schiume persistenti, scie superficiali o altri elementi. Il mare si presentava limpido e trasparente, seppur caratterizzato da una tenue colorazione dovuta alla presenza della microalga.
Con il ritorno del vento e il maggiore movimento delle acque, il fenomeno ha già mostrato una progressiva attenuazione nel corso della mattinata.
I cittadini presenti hanno apprezzato la presenza di ARPACAL anche di domenica e l’opportunità di confrontarsi direttamente con i tecnici e assistere alle attività di monitoraggio.
Gli esiti delle analisi microbiologiche saranno pubblicati domani nella sezione Dati e Report del sito ARPACAL.