Il Lions Club Lamezia Terme-Valle del Savuto trionfa a Sorrento: incarichi storici e il giuramento del Governatore Bruno Canetti

All’Incontro Programmatico del Distretto Lions 108Ya, il club lametino conquista cinque prestigiosi incarichi e celebra il vibrante giuramento del Governatore Bruno Canetti. Un risultato che segna un nuovo capitolo di leadership, servizio e innovazione per l’anno sociale 2026/2027.

Il Lions Club Lamezia Terme-Valle del Savuto Trionfa a Sorrento: Storica Pioggia di Incarichi e L’Emozionante Giuramento del Governatore Bruno Canetti

SORRENTO – Il Lions Club Lamezia Terme-Valle del Savuto si afferma come protagonista e traino del Distretto Lions 108Ya in occasione dell’annuale Incontro Programmatico, svoltosi nella prestigiosa cornice di Sorrento nelle giornate del 17 e del 18 luglio 2026. Sotto lo stimolante motto del Governatore Bruno Canetti, “Inclusione e Competenza: La forza del cambiamento”, il club calabrese ha vissuto una vera e propria affermazione del proprio valore, significando un punto di riferimento nel panorama lionistico meridionale. L’evento ha avuto epilogo con un momento di grande solennità: il giuramento del nuovo Governatore Distrettuale, Bruno Canetti. Conclusa la suggestiva cerimonia, accompagnata dalle note degli inni nazionali, il Governatore Canetti ha pronunciato un discorso vibrante che ha toccato il cuore di tutti i presenti.

Il valore del servizio e il richiamo al motto “We Serve”

Al centro del suo intervento, Canetti ha posto con forza il valore del radicamento al servizio, principio cardine racchiuso nel motto internazionale “We Serve”. “Non siamo Lions solo per indossare una spilla, ma per lasciare un’impronta tangibile e positiva nel mondo che ci circonda”. “Il nostro servizio deve essere profondo, autentico, rivolto ai più vulnerabili e orientato a generare un cambiamento reale e duraturo”.

La delegazione lametina: compattezza, leadership e cinque incarichi prestigiosi

Le parole del Governatore hanno trovato eco nell’azione concreta del Lions Club Lamezia Terme-Valle del Savuto. La delegazione, guidata con ferma leadership e immenso orgoglio dal Presidente del Club Amedeo Colacino, ha testimoniato la straordinaria vitalità e compattezza del sodalizio. La partecipazione copiosa all’evento programmatico ha visto il Distretto premiare il costante e appassionato impegno del gruppo con il conferimento di ben cinque prestigiosi incarichi distrettuali e regionali, una straordinaria attestazione che valorizza le singole eccellenze e le mette al servizio della comunità.

I prestigiosi incarichi e Service affidati ai soci del Club

Salvatore Accordino (Coordinatore Calabria – Le nuove frontiere dell’intelligenza artificiale e della robotica): Un ruolo cruciale e di grandissima attualità per guidare la regione nella sensibilizzazione e nello sviluppo etico e sociale delle nuove tecnologie. Giuliana Pugliano (Coordinatore Calabria – “Senza memoria non c’è futuro: il valore della storia oggi”): Un incarico culturale di altissimo profilo, volto a promuovere la salvaguardia della memoria storica e la valorizzazione dell’identità culturale del territorio calabrese come pilastro per le generazioni future. Domenico Gullifa (Coordinatore Calabria – Analisi e valutazione rischio dell’impatto tellurico sui cittadini): Una responsabilità di primo piano per la prevenzione, l’informazione e la sicurezza dei cittadini in un territorio geologicamente complesso. Massimiliano Tinello (Coordinatore Calabria – Ridurre la diffusione del diabete per migliorare la qualità della vita): La guida delle importanti campagne sanitarie regionali di screening e prevenzione contro una delle sfide mediche più diffuse. Francesco Raffaele (Responsabile Distrettuale – Progetto Alert: calamità naturali): Un ruolo strettamente operativo per la pianificazione, la prontezza d’azione e il supporto tempestivo in caso di emergenze ambientali.

Un anno sociale all’insegna del cambiamento e della solidarietà

Questo storico trionfo certifica l’indiscussa capacità progettuale, lo spirito di servizio e l’autorevole leadership del Lions Club Lamezia Terme-Valle del Savuto che, ispirato dal motto del Governatore Canetti, inaugura un anno sociale 2026/2027 all’insegna del cambiamento concreto, dell’innovazione e della solidarietà sul territorio, riaffermando con forza il proprio impegno a incarnare l’ideale del “We Serve”.