Il posto che resterà per sempre tuo: il saluto dell’Associazione Teatrale Giovanni Vercillo ad Antonio “Tonino” Arcieri

Ci sono notizie che arrivano all’improvviso e che lasciano un vuoto impossibile da colmare. Ieri sera la nostra Associazione Teatrale Giovanni Vercillo ha perso uno dei suoi compagni di viaggio. Ci ha lasciati, improvvisamente, il nostro caro Antonio Arcieri, per tutti semplicemente Tonino. Con lui se ne va un pezzo della storia più recente della nostra compagnia, ma soprattutto una persona che ha saputo lasciare un segno profondo nella vita di ciascuno di noi.

Entrato nella compagnia qualche anno fa, Tonino aveva impiegato pochissimo tempo a diventare uno di noi. Con la naturalezza che apparteneva al suo carattere aveva conquistato l’affetto di tutti, dimostrando che il teatro non è soltanto recitare, ma soprattutto condividere, ascoltare, costruire insieme.

Sul palcoscenico era capace di sorprendere. Indossava ogni personaggio con entusiasmo, riuscendo a trasformarsi completamente e a dare vita a ruoli sempre diversi. Fuori dalla scena, invece, rimaneva l’uomo che tutti abbiamo imparato ad amare: semplice, sincero, leale, generoso.

Era una presenza costante. C’era durante le prove, nella preparazione delle scenografie, nell’organizzazione degli spettacoli, nei momenti di fatica e in quelli di festa. Non cercava mai il ruolo più importante, ma quello più utile. Se c’era qualcosa da fare, Tonino era già lì. La sua ironia intelligente, le battute puntuali, la capacità di alleggerire anche le giornate più complicate, unite a una straordinaria disponibilità verso gli altri, lo hanno reso un punto di riferimento per tutti noi. Sapeva mediare, incoraggiare, unire. E lo faceva sempre con quella discrezione che appartiene alle persone autentiche.

Il suo instancabile spirito di servizio non si esauriva tra le quinte del teatro. Lo accompagnava in ogni ambito della sua vita, rendendolo protagonista silenzioso di tante iniziative anche all’interno della comunità della Parrocchia di San Francesco di Paola. Qualunque fosse l’impegno, Tonino lo affrontava con la stessa dedizione, con lo stesso entusiasmo e con la convinzione che mettersi al servizio degli altri fosse il modo più autentico di vivere.

In queste settimane stava preparando con entusiasmo il personaggio della nuova commedia che avremmo portato in scena il prossimo autunno. Un ruolo brillante, vivace, che sembrava cucito addosso alla sua capacità di far sorridere. Lo studiava con la passione di sempre, proponeva idee, immaginava le scene e partecipava con entusiasmo alle prove. Nessuno di noi avrebbe mai immaginato che quelle risate condivise sarebbero diventate, così presto, uno dei ricordi più preziosi da custodire.

Oggi il sipario si apre sulla scena che nessuno avrebbe mai voluto rappresentare. Quella dell’assenza. Un’assenza che pesa, che fa male, perché lascia vuoto un posto che non era soltanto sul palco, ma soprattutto nei nostri cuori.

Tonino è stato un amico sincero, un compagno di viaggio leale, una presenza instancabile che ha saputo trasformare ogni impegno in un gesto d’affetto verso la compagnia che considerava una famiglia. Era uno di quelli che non aspettavano di essere chiamati: arrivavano, si rimboccavano le maniche e facevano la loro parte, sempre.

Di lui conserveremo il ricordo di una persona autentica, trasparente e profondamente buona. Continueremo a ritrovarlo nei racconti, nelle fotografie, nelle risate dietro le quinte, nei gesti semplici che compiva con naturalezza e in ogni spettacolo che porteremo in scena. Perché chi ha saputo donare tanto agli altri continua a vivere nel bene che ha seminato e nell’affetto che ha lasciato in ciascuno di noi.

Alla sua amata Teresa, ai suoi splendidi figli e a tutti i familiari rivolgiamo il più sincero e affettuoso abbraccio dell’Associazione Teatrale Giovanni Vercillo. Il vostro dolore è anche il nostro. Vi siamo vicini con il cuore colmo di gratitudine per aver avuto il privilegio di condividere un tratto del nostro cammino con Tonino.

Ogni volta che le luci del teatro torneranno ad accendersi, ci accorgeremo che una parte di te sarà ancora lì, accanto a noi. Perché il posto che oggi lasci sul nostro palcoscenico resterà vuoto, ma quello che hai conquistato nei nostri cuori resterà, per sempre, tuo.