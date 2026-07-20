La lametina Giulia Lucia Romeo tra i laureati premiati dalla Fondazione Italia Usa

La giovane lametina Giulia Lucia Romeo è tra i mille laureati in tutta Italia ad aver ricevuto il “Premio America Giovani per il talento universitario”, promosso dalla Fondazione Italia Usa.

La cerimonia di consegna delle pergamene si è svolta il 26 giugno scorso alla Camera dei Deputati a Roma. I vincitori ricevono una pergamena d’onore e una borsa di studio totale per la partecipazione a un master post-universitario. La selezione dei neolaureati più meritevoli avviene attraverso le banche date degli atenei, sulla base di requisiti di merito: laurea nei tempi utili, percorso di studi, voto di laurea, età di conseguimento del titolo e coerenza con le discipline di interesse della Fondazione, in particolare “Leadership per le relazioni internazionali e il Made in Italy”.

Giulia Lucia ha conseguito la laurea magistrale in Filologia Moderna all’Università della Calabria il 22 ottobre 2025, nell’ultimo anno ha insegnato nelle scuole e attualmente sta già frequentando il master in “Leadership per le relazioni internazionali e il made in Italy” collegato alla Fondazione e al riconoscimento conseguito

Per Giulia Lucia Romeo, “è un risultato che è sicuramente motivo di gratificazione per me e la mia famiglia, frutto dell’impegno di questi anni, dei sacrifici, della dedizione. Grazie ai professori universitari e all’Università della Calabria che mi hanno rafforzato ogni giorno di più nella convinzione della scelta di formarmi nella mia terra. Iniziative come quella della Fondazione Italia Usa lanciano un messaggio fondamentale ai giovani: è ancora possibile credere nel merito e nella valorizzazione dei talenti”