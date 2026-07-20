Lamezia Multiservizi, per sfalci di potatura solo sacchi biodegradabili e compostabili

Lamezia Multiservizi S.p.A. informa la cittadinanza che l’impianto di destinazione della frazione organica e degli sfalci di potatura accetta esclusivamente rifiuti conferiti in sacchi biodegradabili e compostabili.
Si invitano pertanto tutti gli utenti ad utilizzare tale tipologia di sacco anche per il conferimento degli sfalci di potatura, al fine di garantire il corretto trattamento del rifiuto presso l’impianto di destinazione ed evitare disservizi.
Si comunica, inoltre, che i rifiuti conferiti in sacchi non biodegradabili non saranno ritirati dagli operatori, in quanto non conformi alle modalità di conferimento richieste dall’impianto.
Si ringraziano i cittadini per la collaborazione nel rispetto delle corrette modalità di raccolta differenziata.