Luigi Pullia nominato Ambasciatore dell’Accademia alla Sorbona: prestigioso riconoscimento internazionale e l’orgoglio del Progetto Gedeone

Lo psicoanalista lametino Luigi Pullia riceve alla Sorbona di Parigi il titolo di “Ambasciatore dell’Accademia”, conferito dall’Accademia Euromediterranea delle Arti. Un traguardo che valorizza meriti scientifici, letterari e professionali, e che porta il nome di Lamezia Terme in uno dei più autorevoli contesti accademici europei.

Un riconoscimento internazionale alla Sorbona di Parigi

Importante riconoscimento internazionale per lo psicoanalista lametino Luigi Pullia, nominato “Ambasciatore dell’Accademia” nell’ambito della sesta edizione del Festival des Arts, des Livres et des Entrepreneurs, svoltosi presso la prestigiosa Università della Sorbona di Parigi. La cerimonia, aperta dalle note dell’Inno Europeo, si è svolta in un clima di grande emozione e partecipazione. Il riconoscimento è stato conferito dalla Commissione Scientifico-Letteraria Internazionale dell’Accademia Euromediterranea delle Arti, presieduta dalla professoressa Maria Teresa Prestigiacomo, con la partecipazione di autorevoli personalità del mondo accademico e culturale europeo.

Le motivazioni del riconoscimento

La nomina è stata attribuita al dottor Pullia per i suoi meriti letterari, scientifici e professionali, per il suo approccio innovativo e integrato alla salute mentale e per l’attività svolta come docente e analista didatta supervisore della Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica di Reggio Calabria, riconosciuta dal Ministero dell’Università e della Ricerca. Nel ruolo di Ambasciatore dell’Accademia per l’anno sociale 2026, Pullia sarà chiamato a promuovere e rappresentare i valori di integrità, solidarietà e dialogo culturale che caratterizzano l’istituzione, partecipando a iniziative artistiche e culturali di rilievo nazionale e internazionale.

L’orgoglio del Progetto Gedeone

Il dottor Luigi Pullia ha ricoperto il ruolo di coordinatore dell’équipe multidisciplinare del progetto “Gedeone Empowerment” nel biennio 2024-2025, distinguendosi per competenza, professionalità e sensibilità umana. «Per noi rimane un punto di riferimento e un’eccellenza del territorio», sottolineano i promotori del Progetto Gedeone, esprimendo soddisfazione per un riconoscimento che premia un percorso professionale e culturale costruito nel tempo con impegno e dedizione.

Un riconoscimento che porta il nome di Lamezia nel mondo

L’immagine di Luigi Pullia nella storica cornice della Sorbona, con la pergamena di “Ambassadeur” e la coppa celebrativa ricevuta dall’Accademia, rappresenta il simbolo di una carriera dedicata alla ricerca, alla formazione e alla diffusione della cultura. Con questa prestigiosa nomina, Pullia consolida il proprio ruolo di promotore della cultura italiana all’estero, contribuendo a valorizzare il nome di Lamezia Terme in uno dei più autorevoli contesti accademici internazionali. «Questo traguardo rappresenta la testimonianza concreta di un percorso umano, professionale e culturale di straordinario valore. Un riconoscimento da custodire con orgoglio, perché riflette la profondità del tuo pensiero, la ricchezza della tua opera e il contributo che continui a offrire alla comunità e alla cultura.»