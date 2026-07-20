Prestigioso riconoscimento alla carriera per la Prof.ssa Rosa Anania al Loop Fest 2026, docente e direttrice dell’Ist. ‘Antonio Vivaldi’ e della Fabbrica del Musical di Cirò Marina

La storica docente e direttrice dell’Istituto “Antonio Vivaldi” e della Fabbrica del Musical di Cirò Marina riceve il Premio alla Carriera al Loop Fest 2026: un tributo alla sua missione culturale, educativa e artistica che da oltre venticinque anni valorizza il talento dei giovani calabresi.

Un premio che celebra una vita dedicata all’arte e alla formazione

CORIGLIANO-ROSSANO (CS) – Una serata all’insegna della musica, del talento e della valorizzazione delle eccellenze calabresi ha caratterizzato il Loop Fest 2026, uno degli appuntamenti più attesi dedicati alla musica emergente, nel corso del quale è stato conferito un prestigioso Premio alla Carriera alla Prof.ssa Rosa Anania, figura di riferimento nel panorama artistico, musicale e culturale della Calabria. Il riconoscimento rappresenta un tributo a una donna che, con passione, competenza e instancabile dedizione, ha saputo dedicare la propria vita alla formazione delle nuove generazioni, trasformando il talento di centinaia di giovani in opportunità concrete di crescita artistica e umana.

Il ruolo centrale nella crescita culturale del territorio

Da oltre venticinque anni, infatti, la Prof.ssa Rosa Anania è l’anima dell’Istituto di Alta Formazione “Antonio Vivaldi” e della Fabbrica del Musical di Cirò Marina (Crotone), realtà che hanno contribuito in maniera determinante alla diffusione della cultura musicale e teatrale nel territorio calabrese, formando artisti, cantanti, musicisti e performer che oggi calcano importanti palcoscenici nazionali. Accanto all’attività artistica, Rosa Anania si distingue anche nel mondo della scuola per il suo costante impegno educativo, convinta che musica, arte e cultura rappresentino strumenti privilegiati di inclusione sociale, crescita personale e promozione dei valori della solidarietà e della cittadinanza attiva.

Il valore simbolico del Premio alla Carriera

Il Premio alla Carriera assegnato nel corso del Loop Fest 2026 vuole riconoscere proprio questo straordinario percorso umano e professionale, costruito con sacrificio, competenza e una visione educativa capace di guardare sempre al futuro. Nel corso della cerimonia è stato sottolineato come la Prof.ssa Anania abbia saputo trasformare il proprio lavoro in una vera missione culturale, facendo della Calabria una terra capace di produrre talento e offrire occasioni concrete ai giovani artisti. Il suo nome è oggi sinonimo di qualità, professionalità e passione, qualità che negli anni le hanno consentito di diventare uno dei punti di riferimento del panorama musicale regionale.

Un tributo che rappresenta tutta la Calabria

Il riconoscimento conferito dal Loop Fest assume così un valore simbolico che va oltre la persona: rappresenta un omaggio a tutti coloro che credono nella cultura come motore di sviluppo del territorio e nella formazione come investimento più prezioso per il futuro delle nuove generazioni. La lunga standing ovation riservata alla Prof.ssa Rosa Anania al momento della consegna del premio ha testimoniato l’affetto e la stima che il mondo artistico, istituzionale e culturale nutre nei suoi confronti. Con questo importante tributo, il Loop Fest 2026 celebra non soltanto una brillante carriera, ma una storia di amore autentico per la musica, per la scuola e per la Calabria. Alla Prof.ssa Rosa Anania giungano le più vive congratulazioni per questo prestigioso riconoscimento, meritato coronamento di un percorso professionale ed umano che continua a rappresentare un esempio per le nuove generazioni e un motivo di orgoglio per l’intera comunità calabrese.