Disabilità, I Liberali Lamezia Terme: ‘Bene i voucher estivi, ma l’esclusione dei bambini 0-6 anni tradisce il principio dell’inclusione’

Apprezzamento per la misura dell’Ambito Territoriale Sociale, ma forte critica sui limiti anagrafici: secondo I Liberali Lamezia Terme, lasciare fuori i più piccoli e fermarsi ai 19 anni significa creare nuove disuguaglianze e negare il diritto alla partecipazione lungo tutto l’arco della vita.

Inclusione a metà: la critica dei Liberali Lamezia Terme

I Liberali Lamezia Terme intervengono sull’avviso pubblico “La Mia Estate”, esprimendo apprezzamento per l’iniziativa dell’Amministrazione comunale e dell’Ambito Territoriale Sociale che ha previsto voucher per favorire la partecipazione alle attività estive dei minori con disabilità. Ogni misura che sostiene le famiglie e promuove l’inclusione è certamente positiva e merita di essere valorizzata. Tuttavia, non possiamo tacere una scelta che riteniamo profondamente ingiusta e incomprensibile: l’esclusione dei bambini al di sotto dei sei anni dalla possibilità di accedere al beneficio.

La prima infanzia come fase decisiva dello sviluppo

È proprio nella prima infanzia che si costruiscono le basi dello sviluppo cognitivo, relazionale ed emotivo. È in quella fase che gli interventi educativi, le esperienze di socializzazione e il sostegno specialistico producono i risultati più significativi. Escludere i bambini più piccoli significa privare proprio chi ha maggiore bisogno di un’opportunità fondamentale per la crescita, l’autonomia e l’inclusione. È una contraddizione evidente: si parla di inclusione, ma si lascia fuori la fascia d’età in cui l’inclusione è più determinante. Una scelta che rischia di penalizzare le famiglie nel momento più delicato del loro percorso e che non trova alcuna giustificazione sul piano sociale, educativo e umano.

Il limite dei 19 anni: “La disabilità non ha scadenza”

Allo stesso modo, riteniamo discutibile fissare un limite massimo di 19 anni. La disabilità non ha una data di scadenza e il diritto alla partecipazione non può interrompersi per effetto di un requisito anagrafico. I giovani adulti con disabilità continuano ad avere bisogno di occasioni di socializzazione, autonomia e partecipazione alla vita della comunità.

La richiesta: criteri equi e sostegno lungo tutto il ciclo di vita

Per questo diciamo sì alla misura, ma diciamo con altrettanta fermezza che deve essere equa. Le risorse pubbliche devono essere distribuite secondo i bisogni delle persone e non attraverso limiti anagrafici che finiscono per creare nuove disuguaglianze. Chiediamo all’Amministrazione comunale e all’Ambito Territoriale Sociale di rivedere i criteri dell’avviso, estendendo il sostegno anche ai bambini nella fascia 0-6 anni e valutando strumenti dedicati alle persone con disabilità oltre i 19 anni. Una comunità che vuole definirsi inclusiva non può scegliere chi includere e chi escludere. L’inclusione è un diritto che accompagna la persona fin dalla prima infanzia e lungo tutto l’arco della vita.

È quanto si apprende da un comunicato de “I Liberali Lamezia Terme”.