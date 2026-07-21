Edilizia artigiana, Confartigianato Imprese Calabria aderisce a Edilcassa: «Più rappresentanza e maggiori tutele per le imprese»

L’organizzazione regionale entra ufficialmente nell’ente bilaterale Edilcassa Calabria, rafforzando la presenza dell’artigianato nelle politiche del settore e garantendo alle imprese maggiori servizi, tutela e rappresentanza.

Una scelta strategica per l’artigianato calabrese

Confartigianato Imprese Calabria annuncia l’ingresso in Edilcassa Calabria, l’ente bilaterale di riferimento per l’edilizia artigiana. Una decisione che rafforza la rappresentanza del comparto e dà piena attuazione agli impegni assunti con la sottoscrizione del Contratto collettivo nazionale dell’edilizia artigiana.

Rappresentanza più forte e vicina alle imprese

L’obiettivo è consolidare la presenza dell’organizzazione all’interno degli organismi della bilateralità regionale, affinché le imprese possano contare su una rappresentanza sempre più qualificata e capace di incidere sulle scelte che riguardano il settore. «Essere presenti nella bilateralità significa rappresentare direttamente le istanze delle imprese, contribuire alle decisioni e rafforzare un modello fondato sul dialogo tra le parti sociali e sulla tutela delle aziende e dei lavoratori», evidenzia Confartigianato.

Bilateralità come leva di sviluppo

Per Confartigianato Imprese Calabria, la bilateralità resta uno degli strumenti più efficaci per accompagnare lo sviluppo del comparto delle costruzioni: qualificazione delle imprese, sicurezza nei luoghi di lavoro, formazione continua, accesso alle prestazioni previste dal sistema.

In quest’ottica, l’organizzazione invita le imprese dell’edilizia artigiana a conoscere le opportunità offerte da Edilcassa Calabria, convinta che una partecipazione più ampia possa rafforzare la rappresentanza dell’intero comparto.

Una adesione nel rispetto delle scelte delle imprese

Confartigianato precisa che la propria adesione nasce dalla volontà di dare piena attuazione agli impegni contrattuali e garantire alle imprese una presenza qualificata nel sistema bilaterale regionale, nel pieno rispetto delle scelte organizzative già operate dalle singole aziende e dei percorsi territoriali esistenti.

La visione: rafforzare le imprese rafforza il settore

«Rafforzare la rappresentanza significa rafforzare le imprese. È con questo spirito che abbiamo deciso di aderire a Edilcassa Calabria: per essere presenti nei luoghi in cui si costruiscono le politiche del settore, dare voce alle esigenze dell’artigianato e contribuire allo sviluppo di un sistema sempre più efficiente, partecipato e vicino alle imprese», conclude Confartigianato Imprese Calabria.