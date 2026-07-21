Il 23 luglio l’inaugurazione della nuova Casa di Comunità di Catanzaro

Catanzaro – Si terrà giovedì 23 luglio 2026, alle ore 10:30, in viale Crotone 214, la cerimonia di inaugurazione della nuova Casa di Comunità di Catanzaro.

L’apertura della struttura rappresenta un momento di fondamentale importanza per la comunità locale, segnando un passaggio decisivo verso un modello assistenziale territoriale più integrato, accessibile e vicino ai reali bisogni dei cittadini. L’iniziativa nasce dalla collaborazione sinergica tra il Comune di Catanzaro, l’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Catanzaro e la Regione Calabria.

La cerimonia si aprirà con i saluti istituzionali del Sindaco di Catanzaro, Prof. Nicola Fiorita. A seguire, interverranno il Gen. Antonio Battistini, Commissario Straordinario dell’ASP di Catanzaro, la Dott.ssa Tiziana Parrello, Direttore del Distretto Socio-Sanitario di Catanzaro, la Dott.ssa Giusy Iemma, Vice Sindaca con delega ai Rapporti con il sistema sanitario, e il Dott. Nunzio Belcaro, Assessore alla Politiche Sociali del Comune di Catanzaro.

I giornalisti, i fotoreporter e gli operatori televisivi sono cordialmente invitati a partecipare. Al termine degli interventi ufficiali e del taglio del nastro, i relatori rimarranno a disposizione della stampa per interviste, dichiarazioni di approfondimento e per accompagnare i media in una visita guidata all’interno della struttura.

L’appuntamento è fissato per giovedì 23 luglio 2026, alle ore 10:30, al 1° piano della nuova sede dell’ASP di Viale Crotone, 214, 88100 Catanzaro Lido.