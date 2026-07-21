Il Colonnello Pierpaolo Manno promosso Generale di Brigata: una carriera di eccellenza alla guida della Guardia di Finanza

La promozione, conferita con Decreto del Presidente della Repubblica, premia un percorso professionale ricco di incarichi di alto profilo, indagini complesse e responsabilità operative in tutta Italia. Il Comandante Provinciale di Catanzaro riceve le congratulazioni del Comandante della Regione Calabria, Gen. B. Paolo Borrelli.

Una nomina che corona una carriera prestigiosa

Il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Catanzaro, Pierpaolo Manno, è stato promosso al grado di Generale di Brigata. La nomina, disposta con Decreto del Presidente della Repubblica, giunge a coronamento di un’intensa carriera e di prestigiosi incarichi ricoperti negli anni.

Formazione e titoli accademici

Leccese, classe ’72, il Generale Pierpaolo Manno ha frequentato l’Accademia della Guardia di Finanza dal 1991 al 1996. Laureato in Giurisprudenza, Economia e Commercio e Scienze della sicurezza economico-finanziaria, ha conseguito presso le Università “Bocconi” di Milano e “La Sapienza” di Roma i Master di II Livello in “Diritto Tributario dell’impresa” e in “Sicurezza delle Informazioni”.

Il periodo palermitano e le indagini antimafia

Nel 2012, al termine del biennio del Corso Superiore, consegue il titolo Scuola di Polizia Tributaria e viene assegnato al Nucleo di Polizia Tributaria di Palermo, dove rimane sino al 2015. Qui svolge indagini nei confronti di sodalizi criminali di stampo mafioso in materia di riciclaggio e nel settore della tutela delle entrate, contrastando l’evasione fiscale in ambito nazionale e internazionale.

Incarichi operativi tra Nord e Sud Italia

Durante la sua carriera il Generale Manno ha prestato servizio anche presso il Comando Generale del Corpo, sia nell’area del Personale che delle Relazioni Internazionali. Sul territorio ha comandato diversi Reparti in Emilia Romagna, Veneto e Puglia, dove ha guidato per due anni – dal 2017 al 2019 – il Comando Provinciale di Brindisi. Qui ha condotto operazioni in ogni settore istituzionale: dalla lotta alla criminalità organizzata, in particolare quella di origine albanese dedita al traffico di stupefacenti, alla corruzione e agli sprechi di risorse pubbliche.

Il titolo “Alti Studi della Difesa” e l’arrivo a Catanzaro

L’ultima esperienza professionale prima del trasferimento a Catanzaro è stata la frequenza del “Centro Alti Studi della Difesa” (CASD) di Roma, organismo di formazione dirigenziale e studi di sicurezza e difesa, che gli ha consentito di ottenere il relativo titolo. Dal 26 giugno 2024 è al vertice del Comando Provinciale di Catanzaro, da cui dipendono il Gruppo di Lamezia Terme e di Catanzaro, il Nucleo di polizia economico-finanziaria e la Compagnia di Soverato.

Le congratulazioni del Comandante della Regione Calabria

Nella mattinata odierna, il Comandante della Regione Calabria, Gen. B. Paolo Borrelli, ha ricevuto il Generale Manno per congratularsi di persona per la promozione e augurargli i migliori successi sul piano professionale.