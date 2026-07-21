Il Comandante Manno nominato Generale di Brigata: la Camera di Commercio esalta competenza, equilibrio e dialogo con le imprese

Il Presidente della Camera di Commercio di Catanzaro Crotone Vibo Valentia, Pietro Falbo, esprime profonda soddisfazione per la promozione del Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Catanzaro, Pierpaolo Manno, al grado di Generale di Brigata. Un riconoscimento che valorizza rigore, competenza e una visione istituzionale capace di dialogare con imprese e comunità.

Un riconoscimento di alto valore istituzionale

Il Presidente della Camera di Commercio di Catanzaro Crotone Vibo Valentia, Pietro Falbo, esprime il più vivo compiacimento per la promozione del Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Catanzaro, Pierpaolo Manno, al grado di Generale di Brigata, conferita con Decreto del Presidente della Repubblica. “Apprendo la notizia con viva e sincera gioia – dice il Presidente Falbo. La promozione del Generale Manno attesta non soltanto un prestigioso avanzamento di carriera, ma soprattutto una storia professionale di rigore, competenza, equilibrio e profondo senso delle istituzioni”.

Un modello di comando moderno e autorevole

Falbo sottolinea come il riconoscimento premi una modalità di esercizio del comando fondata su una visione moderna dell’azione istituzionale: una presenza capace di unire fermezza nel contrasto alle illegalità economiche e finanziarie e capacità di costruire relazioni solide con sistema istituzionale, mondo produttivo e comunità. “Un approccio autorevole e lungimirante, capace di coniugare efficacia operativa e sensibilità istituzionale, che ha trovato piena espressione anche alla guida del Comando Provinciale di Catanzaro”.

Legalità come leva di sviluppo economico e sociale

Falbo evidenzia il ruolo decisivo della Guardia di Finanza nella tutela del libero mercato, nella lotta alle alterazioni della concorrenza e nella difesa della correttezza amministrativa, elementi essenziali per la crescita dei territori. “La collaborazione tra la Camera di Commercio e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza è un esempio concreto di questa visione: un rapporto basato sulla convinzione che trasparenza, legalità e tutela dell’iniziativa economica sana siano fondamentali per il progresso socio-economico delle nostre comunità”.

Stima, fiducia e continuità della collaborazione

“Nel Generale Manno abbiamo incontrato un rappresentante dello Stato di straordinario valore, un interlocutore attento, un riferimento di affidabilità e certezza. Sono certo che questo rapporto di collaborazione continuerà a consolidarsi, alimentato dalla comune convinzione che la tutela della legalità e la valorizzazione dell’economia sana richiedano una costante alleanza istituzionale”. Falbo rinnova le congratulazioni per il prestigioso traguardo e conferma la piena disponibilità della Camera di Commercio a proseguire il percorso sinergico nell’interesse delle imprese e dell’intera comunità.

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