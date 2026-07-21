Inaugurata la ‘Green Island’ di Anas sull’A2: a Lattarico nasce l’hub autostradale della mobilità elettrica

Nell’area di sosta “Contessa Soprana”, tra Montalto Uffugo e Torano, Anas apre la nuova “Green Island”: servizi igienici riqualificati, spazi modernizzati e, da agosto, ricariche elettriche ad alta potenza. Un tassello strategico del progetto Smart Road per un’autostrada sempre più sostenibile.

La nuova Green Island sull’A2 Autostrada del Mediterraneo

A2 “Autostrada del Mediterraneo”, Anas: inaugurata la “Green Island” a Lattarico (CS). A partire da agosto l’area sarà resa fruibile all’utenza. L’area di sosta è ora operativa: servizi attivi e, da agosto, al via la rivoluzione elettrica. Anas inaugura oggi la “Green Island” situata nell’area di parcheggio “Contessa Soprana”, lungo l’A2 “Autostrada del Mediterraneo”, tra gli svincoli di Montalto Uffugo e Torano, nel comune di Lattarico (CS).

Servizi riqualificati e apertura completa da agosto

L’infrastruttura, riqualificata con l’attivazione dei servizi igienici e l’ammodernamento degli spazi dedicati alla sosta, sarà aperta alla piena fruizione dell’utenza autostradale a partire dal mese di agosto, fatte salve eventuali anticipazioni che saranno all’occorrenza comunicate a mezzo stampa.

Ricariche elettriche ad alta potenza: il cuore del progetto

Il fiore all’occhiello del progetto sarà operativo già dal prossimo mese di agosto: Anas ha infatti definito l’imminente apertura delle innovative postazioni di ricarica elettrica ad alta potenza. “Questo fondamentale tassello – ha dichiarato l’AD di Anas, Claudio Andrea Gemme – permetterà agli utenti di rifornire i propri veicoli durante la sosta, promuovendo concretamente la transizione ecologica e rispondendo alle nuove esigenze di una mobilità sempre più sostenibile. La ‘Green Island’ si propone come un modello di hub energetico autosufficiente: l’integrazione di sistemi di produzione da fonti rinnovabili, tra cui l’impianto fotovoltaico dedicato”.

Presidio tecnico dedicato per garantire efficienza e qualità

Per assicurare la massima efficienza dei servizi offerti, è stato istituito un presidio tecnico dedicato: personale qualificato si occuperà del costante monitoraggio e della gestione operativa degli impianti tecnologici, garantendo elevati standard di qualità per tutti i viaggiatori.

Un tassello del progetto Smart Road e della riqualificazione dell’A2

L’opera si inserisce nel più ampio progetto di riqualificazione dell’A2 e nel piano ANAS Smart Road, confermando l’impegno costante dell’azienda nel coniugare l’innovazione tecnologica con la sostenibilità ambientale.