La Calabria terra dei Feaci entra nei Marcatori Identitari: Casa Calabria rilancia la tesi di Wolf sul viaggio di Ulisse come strategia culturale e turistica

Casa Calabria International propone di inserire la rotta omerica calabrese nei Marcatori Identitari Distintivi: dal Golfo di Sant’Eufemia allo Stretto di Messina, il mito di Ulisse diventa infrastruttura narrativa, leva culturale e motore del turismo delle radici.

La Calabria come approdo identitario

La Calabria terra dei Feaci entra nei Marcatori Identitari. Casa Calabria: fare nostra e governare la tesi di Wolf sul viaggio di Ulisse. CATANZARO, martedì 21 luglio 2026 – Per i calabresi nel mondo e per i loro discendenti, tornare in Calabria non significa soltanto ritrovare un’origine familiare. Significa rientrare in una dimensione nuova e remota allo stesso tempo, in una terra che ha custodito passaggi, approdi, miti e incontri. In questa prospettiva, Ulisse, l’eroe del ritorno, può diventare il simbolo universale di ogni viaggio verso casa e la rotta omerica calabrese una delle chiavi più potenti per costruire turismo culturale, esperienziale e delle radici. Perché se non sono prima i calabresi a credere nella forza interpretativa della propria terra, a difenderne le letture più suggestive e a trasformarle in narrazione culturale, nessun altro potrà farlo al posto loro.

Il mito come infrastruttura narrativa del territorio

Casa Calabria International auspica che la tesi dello storico e geografo tedesco Armin Wolf, riconducendo alla Calabria la terra dei Feaci attraversata da Ulisse nel viaggio narrato da Omero, possa rientrare a pieno titolo nel percorso dei Marcatori Identitari Distintivi (MID) della Calabria Straordinaria. Non si tratta di forzare il mito dentro una certezza archeologica assoluta, ma di riconoscere valore a una chiave di racconto capace di collegare letteratura, geografia, storia, paesaggio, comunità e turismo delle radici. La Calabria possiede narrazioni eccezionali ed inedite, ma spesso le lascia disperse, timide, non governate. Eppure una terra che non organizza le proprie suggestioni e non trasforma la propria memoria in esperienza rinuncia a una parte decisiva della propria competitività culturale.

Odissea di Calabria: la mappa del mito da Sant’Eufemia allo Stretto

Tra le letture più suggestive del legame tra Odissea e Calabria vi sono quelle dello storico e geografo tedesco Armin Wolf, secondo cui l’antico Golfo dei Feaci coinciderebbe con l’attuale Golfo di Sant’Eufemia: qui, nei pressi della Piana di Lamezia Terme e alla foce dell’antico fiume Lamus, oggi identificato con l’Amato, Ulisse sarebbe approdato dopo il naufragio, prima dell’incontro con Nausicaa e dell’accoglienza alla corte di Alcinoo; da questa geografia del mito la rotta proseguirebbe verso Tiriolo, sull’Istmo di Marcellinara, dove l’eroe avrebbe potuto contemplare insieme Ionio e Tirreno, per poi attraversare altri luoghi carichi di suggestione omerica: Temesa, nell’area tirrenica cosentina, citata per il commercio dei metalli; Ogigia, l’isola di Calipso, che alcune tradizioni collegano alla penisola di Le Castella o alla Secca di Amendolara; Capo Vaticano e la Costa degli Dei, tra Pizzo, Tropea, Ricadi e Nicotera, dove il richiamo delle Sirene sopravvive nella toponomastica e nell’immaginario marino; fino allo Stretto di Messina, tra Scilla e Reggio Calabria, vertice drammatico del viaggio, dove il mare smette di essere soltanto paesaggio e diventa racconto, prova, destino.

Identità distintiva: la forza dell’irripetibilità

La forza di questa narrazione sta nella sua irripetibilità. La Calabria non deve competere soltanto sulla bellezza, perché la bellezza da sola rischia di diventare generica. Deve competere sulla propria identità non replicabile: il mito omerico, la Magna Grecia, l’archeologia, i borghi, i paesaggi, il mare, le montagne interne, le lingue, i riti, i saperi e le comunità. Quando questi elementi vengono cuciti insieme, il territorio smette di essere scenario e diventa esperienza culturale.

Turismo di qualità: la rotta è nel racconto

Valorizzare l’Odissea calabrese significa costruire itinerari, percorsi narrativi, visite guidate, esperienze nei borghi, collegamenti con musei, siti archeologici, aree marine, cammini, scuole, università e comunità locali. Significa trasformare il viaggio in conoscenza e il turista in viaggiatore. Il mercato internazionale non cerca più soltanto luoghi da fotografare, ma storie da attraversare. E la Calabria possiede una delle storie più affascinanti che il Mediterraneo possa offrire.

Dal mito alla strategia: un grande racconto di destinazione

La sfida, oggi, è non lasciare questa ricchezza dispersa in frammenti. Serve una strategia capace di mettere in rete comuni, operatori turistici, associazioni culturali, archeologi, studiosi, guide, musei, scuole, università e comunità calabresi all’estero. L’Odissea di Calabria può diventare un grande racconto di destinazione: colto ma accessibile, antico ma contemporaneo, emozionale ma fondato sui luoghi. Un racconto capace di dire al mondo che la Calabria non è soltanto una terra da visitare. È una terra da decifrare, attraversare e ricordare.