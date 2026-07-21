L’Amministrazione comunale di Lamezia pubblica l’avviso ‘La Mia Estate’: voucher fino a 3.000 euro per attività estive dedicate a minori e giovani con disabilità

L’Amministrazione comunale lancia un sostegno concreto alle famiglie dell’Ambito Territoriale Sociale: contributi fino a 3.000 euro per garantire esperienze educative, sportive e ricreative inclusive ai ragazzi tra 6 e 19 anni con disabilità. Domande entro il 30 luglio.

Inclusione e sostegno alle famiglie

L’Amministrazione comunale di Lamezia Terme ha pubblicato l’avviso pubblico rivolto alle famiglie “La Mia Estate”, iniziativa che prevede l’erogazione di voucher fino a 3.000 euro destinati a sostenere la partecipazione di bambini, ragazzi e giovani con disabilità alle attività estive educative, sportive e ricreative. La misura è rivolta ai residenti nei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale di età compresa tra i 6 e i 19 anni in possesso dei requisiti previsti dall’avviso.

Le parole dell’Assessore Mimmo Gianturco

«Con questo intervento vogliamo offrire un sostegno concreto alle famiglie e garantire a bambini e ragazzi con disabilità la possibilità di vivere un’estate ricca di esperienze educative, sportive e di socializzazione. L’inclusione si costruisce creando opportunità reali e rimuovendo gli ostacoli che limitano la partecipazione alla vita della comunità». A dichiararlo è Mimmo Gianturco, Assessore al Welfare della città di Lamezia Terme, ente capofila dell’Ambito Territoriale Sociale.

Un investimento sul diritto alla partecipazione

«Questa misura, condivisa con il sindaco Mario Murone e con i comuni dell’Ambito Territoriale Sociale di Lamezia Terme, rappresenta un investimento sulle persone e sul diritto di ogni bambino e di ogni ragazzo a partecipare pienamente alla vita sociale. Invito tutte le famiglie interessate a consultare l’avviso sul portale istituzionale dell’ente – conclude l’Assessore Gianturco – e a presentare domanda entro i termini previsti. Continueremo a lavorare affinché il welfare sia sempre più vicino ai bisogni delle persone e capace di offrire risposte concrete.»

Scadenze e modalità di partecipazione

Le domande dovranno essere presentate entro le ore 11.00 del 30 luglio 2026, secondo le modalità indicate nell’avviso pubblico.