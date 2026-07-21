Prevenzione del dissesto e sviluppo del territorio: la Giunta Murone approva l’Accordo quadro con Calabria Verde per ambiente e aree archeologiche

Un’intesa strategica tra Comune di Lamezia Terme e Calabria Verde punta a rafforzare sicurezza idrogeologica, tutela ambientale e valorizzazione dei siti archeologici, con interventi coordinati su corsi d’acqua, costa e patrimonio storico.

Accordo quadro per la sicurezza e la tutela del territorio

La Giunta Comunale ha approvato lo schema di Accordo di Programma con l’Azienda Calabria Verde (deliberazione n. 201 del 21/07/2026): un passaggio di fondamentale importanza per la sicurezza, la cura dell’ambiente e la valorizzazione del ricco patrimonio storico e paesaggistico della città. L’atto definisce una collaborazione virtuosa tra il Comune e l’Ente strumentale della Regione Calabria, avviando un piano coordinato volto a contrastare il dissesto idrogeologico, prevenire il rischio incendi, garantire la pulizia degli alvei fluviali e assicurare la corretta manutenzione delle aree archeologiche e delle fasce costiere cittadine.

Interventi su corsi d’acqua, archeologia e costa

L’intesa consentirà di intervenire in modo organico e continuativo su siti di primario valore naturalistico, monumentale e turistico. Prevenzione idraulica e cura dei corsi d’acqua con interventi di pulizia della vegetazione e sagomatura in Località Caronte, lungo il Fiume Bagni, il Torrente Piazza, il Torrente Canne e le altre aste fluviali del territorio. Cura del patrimonio archeologico e storico con interventi di manutenzione e riqualificazione presso il Parco Archeologico dell’Abbazia Benedettina di Sant’Eufemia, l’area degli Scavi di Terina e le pertinenze verdi del Castello Normanno Svevo e del Bastione dei Cavalieri di Malta. Protezione della costa con manutenzione e pulizia delle fasce boschive frangivento e parafuoco lungo il litorale in località Marinella, Cafarone e Ginepri.

La visione del Sindaco Murone

“Lamezia Terme dispone di un patrimonio ambientale e culturale di grande valore, che richiede costante tutela. La sinergia e la collaborazione istituzionale possono tradursi in risposte efficaci per la cittadinanza. Unendo le competenze tecniche e i mezzi della Regione, attraverso il braccio operativo dell’Azienda Calabria Verde, con la programmazione comunale, mitighiamo il dissesto idrogeologico, tuteliamo il patrimonio boschivo e riqualifichiamo luoghi simbolo della nostra storia.” dichiara il Sindaco Mario Murone.

Risorse immediate e nuove opportunità di finanziamento

L’Accordo di programma risponde alle immediate esigenze di manutenzione del territorio attraverso un impegno finanziario comunale di 30.000,00 euro per la copertura delle spese operative, ma le opere concordate nell’ambito dell’intesa potranno essere integrate nei progetti finanziati con ulteriori risorse, intercettando canalizzazioni di finanziamento pubblico da destinare alla difesa del suolo e alla valorizzazione turistico-culturale della Città di Lamezia Terme.