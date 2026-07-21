Sport, inclusione e comunità: con Sport Village proseguono le attività estive di “Intrecci – Abitiamo il Lametino”

Dopo gli appuntamenti avviati nel mese di giugno, prosegue il calendario estivo promosso da ARCI Lamezia Terme – Vibo Valentia nell’ambito del progetto “Intrecci – Abitiamo il Lametino”, realizzato grazie ai fondi europei della Regione Calabria attraverso il PR Calabria FESR FSE+ 2021–2027. Dal 23 al 25 luglio, l’Hub – Casa della Cultura ospiterà Sport Village, uno degli appuntamenti centrali del programma estivo dedicato allo sport e al benessere.

L’iniziativa realizzato con il patrocinio del Comune di Lamezia Terme “Lamezia Terme E-state Insieme 2026”, si inserisce nel percorso di superamento dell’insediamento di Scordovillo, promosso e portato avanti dalle istituzioni competenti, che sta entrando nella sua fase più operativa. Accanto agli interventi finalizzati ad accompagnare le famiglie verso l’abitare diffuso, Intrecci – Abitiamo il Lametino continua infatti a promuovere occasioni di incontro, partecipazione e condivisione, nella consapevolezza che una comunità più inclusiva si costruisce anche attraverso esperienze comuni e relazioni di prossimità.

In questo percorso si inserisce Sport Village, storica manifestazione che quest’anno entra a far parte del calendario delle attività di Intrecci. Per tre giorni lo sport diventerà uno strumento di inclusione e dialogo, coinvolgendo associazioni sportive, cittadini del territorio e i cittadini di origine rom beneficiari del progetto, che parteciperanno insieme alle attività in un contesto di condivisione, confronto e socialità. Un’occasione concreta per favorire la conoscenza reciproca, superare stereotipi e valorizzare la ricchezza delle diverse esperienze presenti nella comunità lametina.

Le attività si svolgeranno dalle 18 alle 23 nelle giornate del 23 e 24 luglio e dalle 18 all’1 nella serata conclusiva del 25 luglio. L’ingresso sarà gratuito e tutte le iniziative saranno aperte a bambini, giovani, adulti e famiglie.

Per tre serate l’Hub – Casa della Cultura ospiterà dimostrazioni sportive, lezioni gratuite, mini tornei, laboratori ed esperienze aperte a tutte le età. Sport Village rappresenta una delle principali vetrine dello sport lametino e offrirà ai partecipanti la possibilità di conoscere numerose discipline, incontrare atleti, tecnici e istruttori e avvicinarsi gratuitamente alle attività proposte dalle associazioni del territorio.

Accanto alle attività sportive, il programma proporrà i “Podcast Benessere e Sport”, incontri con medici dello sport, nutrizionisti, campioni e testimonial dedicati ai temi della prevenzione, della sana alimentazione, della salute mentale e del benessere psicofisico.

Uno spazio sarà inoltre dedicato allo sport inclusivo e paralimpico, con testimonianze ed esperienze che racconteranno il valore dello sport come strumento di partecipazione, autonomia e superamento delle barriere.

Durante le tre giornate saranno presenti Lucky Friends ASD, Esprit ASD, Violetta Club ASD, Ramè ASD Volley, ASD Circolo Tennis Lamezia, Joy ASD/APS, Raffaele Lamezia Volley, Compagnia Arcieri Lametini ASD, Associazione Dharmonia APS, ASD Circolo Scacchistico Lametino, AIA – Sezione Arbitri di Lamezia Terme, Tycke Sport APD, Accademia Karate Lamezia, Tribù Salsera, ASD AIDA, ASD Marconi Fitness Club, ASD Sport Meeting, Level ATHL e il Presidio della Croce Rossa Italiana.

A completare l’offerta delle tre giornate saranno gli spazi food & beverage curati da Lametus Beer e Gigliotti Carne.

L’appuntamento in programma all’Hub – Casa della Cultura, attraverso il coinvolgimento delle associazioni sportive, dei cittadini del territorio e dei cittadini di origine rom beneficiari del progetto, racconta una comunità che cambia e che sceglie di costruire il proprio futuro partendo dalla condivisione e dalla partecipazione.