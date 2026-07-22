“Spiagge Sicure”, approvati in Prefettura progetti di alcuni Comuni del catanzarese

Sono state approvate oggi, 22 luglio, in Prefettura – in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica – le progettualità presentate dai Comuni di Badolato, Falerna, Montepaone, Sant’Andrea Apostolo dello Ionio e Squillace per l’accesso alle risorse finanziarie dedicate alla prevenzione ed al contrasto dell’abusivismo commerciale e della vendita di prodotti contraffatti, “Spiagge sicure – Estate 2026”.

Il progetto, promosso dal Ministero dell’Interno, rafforza l’impegno per la legalità nei luoghi a maggiore vocazione turistica durante la stagione estiva e punta a tutelare cittadini e consumatori attraverso una presenza più efficace delle Forze dell’ordine e la promozione di un’offerta turistica di qualità, libera da concorrenza sleale e fenomeni di degrado.

Grazie all’iniziativa ministeriale in questione, ciascuno degli Enti sopra citati riceverà una somma di venticinquemila mila euro finalizzata a potenziare i mezzi di controllo a disposizione dell’Amministrazione, implementare gli standard operativi di sicurezza sociale e garantire un significativo miglioramento nelle attività di vigilanza e controllo del territorio comunale.

Tra le misure promosse, si menzionano – a titolo esemplificativo – l’assunzione di personale della Polizia locale a tempo determinato, le prestazioni di lavoro straordinario da parte del personale di Polizia locale, l’acquisto di mezzi e attrezzature e la promozione di campagne informative volte ad accrescere tra i consumatori la consapevolezza dei danni derivanti dall’acquisto dei prodotti contraffatti.

Al termine dell’incontro, a garanzia degli impegni assunti, la Prefettura e i Comuni interessati hanno sottoscritto uno specifico Protocollo di Intesa.