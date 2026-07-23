Don Pino Latelli si laurea in Direzione di Coro e Composizione Corale: un traguardo di fede, musica e speranza

Sabato 25 luglio 2026, alle ore 10.30, presso l’Auditorium dello Spirito Santo del Conservatorio di Musica “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia, don Pino Latelli conseguirà la Laurea in Direzione di Coro e Composizione Corale, coronando un percorso di studi affrontato con passione e straordinaria determinazione, nonostante il difficile cammino di terapia oncologica che da due anni e sette mesi segue presso il Reparto di Ematologia dell’AOU “Renato Dulbecco” di Catanzaro.

Il traguardo è il frutto di un intenso percorso accademico, durante il quale don Pino è stato seguito dal direttore Francescantonio Pollicee da docenti di altissimo profilo artistico e culturale: Mateja Černič, Gianfranco Cambareri, Luigi Mogrovejo, Domenico Giannetta, Matteo Valbusa, Alicia Montorsi Galli, insieme ai maestri Alex Betto, Chiara Macrì e Giacomantonio Stanislao, Giovanni Froio, Giovanni Petrone, Alfonso Todisco, Massimo Severino, Veronica Palomba Ghisoni e Martina Gallina. Accanto all’elevata competenza professionale, i docenti hanno saputo accompagnarlo con autentica umanità, sensibilità e vicinanza, sostenendolo con affetto durante le difficoltà legate alla sua salute e permettendogli di proseguire gli studi con serenità e rigore. A questo clima di accoglienza e sostegno hanno contribuito in modo significativo anche il personale della Segreteria, i collaboratori e gli studenti del Conservatorio, che con disponibilità, cordialità e spirito di comunità hanno reso il percorso accademico di don Pino un’autentica esperienza di crescita umana oltre che formativa, facendolo sentire parte di una grande famiglia.

Grande la soddisfazione del professor Marco Rossi, direttore della Struttura di Ematologia dell’AOU “Renato Dulbecco”, che ha espresso, anche a nome di tutto il personale del Reparto di Ematologia dell’Ospedale Pugliese-Ciaccio, la gioia per questo importante risultato. Per l’équipe sanitaria, la laurea di don Pino rappresenta una straordinaria testimonianza di coraggio, perseveranza e amore per la cultura. Il professor Rossi ha inoltre sottolineato come, accanto alle cure e alle terapie, l’impegno quotidiano nello studio, la passione per la musica e il desiderio di raggiungere questo importante traguardo abbiano rappresentato per don Pino una preziosa forza interiore, aiutandolo ad affrontare con maggiore determinazione i momenti più difficili del percorso di malattia. Un esempio concreto di come la cultura, unita alla speranza e alla volontà di guardare avanti, possa diventare parte integrante del cammino di cura.

Ordinato sacerdote da Mons. Ferdinando Palatucci, don Pino Latelli è oggi Rettore della Rettoria Beata Vergine Addolorata di Lamezia Terme-Sambiase. Parroco emerito della Beata Vergine del Carmine di Lamezia Terme, Canonico del Capitolo Cattedrale e membro del Consiglio Presbiterale, ha dedicato la sua vita al ministero sacerdotale, alla musica sacra e all’insegnamento. Direttore del Coro Polifonico “La Corale” di Feroleto Antico, ha guidato per decenni il Coro della Diocesi di Lamezia Terme, esibendosi anche nella Basilica di San Pietro e in celebrazioni trasmesse da Rai Uno.

È inoltre autore dei volumi La vicinanza della Chiesa al tempo della pandemia (2021) e Con Te Signore uscimmo a riveder le stelle(2023), oltre che compositore di numerose opere corali.

La giornata del 25 luglio proseguirà alle ore 19.00 con la Santa Messa di Ringraziamento nella Chiesa della Pietà di Lamezia Terme, seguita alle 19.45 dal Concerto Augurale con il Coro della Rettoria della Beata Vergine Addolorata e il Coro Polifonico “La Corale” di Feroleto Antico, diretto dallo stesso don Pino. La festa si concluderà con un buffet conviviale.

Le celebrazioni proseguiranno anche domenica 26 luglio: dopo la Santa Messa, nella piazzetta adiacente alla Chiesa della Beata Vergine Addolorata di Lamezia Terme-Sambiase, della quale don Pino è Rettore, si terrà un ulteriore momento di festa e di fraternità con un secondo buffet conviviale, occasione per condividere con la comunità la gioia di questo importante traguardo.

La laurea di don Pino Latelli non rappresenta soltanto un prestigioso traguardo accademico, ma anche un messaggio di speranza: la dimostrazione che la fede, la cultura, la musica, il sostegno di docenti capaci di coniugare eccellenza e umanità e la vicinanza dell’équipe sanitaria possono accompagnare una persona anche nei momenti più difficili della vita, trasformando ogni conquista in una vittoria condivisa.