Incendi in Calabria, gatti usati come inneschi: l’OIPA denuncia e invita i cittadini a segnalare ogni comportamento sospetto

L’Organizzazione Internazionale Protezione Animali interviene dopo le segnalazioni della Protezione civile regionale: animali utilizzati per appiccare roghi con stracci imbevuti di liquido infiammabile legati alla coda. “Se confermato, un atto criminale disumano”. Appello alla collaborazione dei cittadini.

Gravissime segnalazioni dalla Protezione civile regionale

L’OIPA (Organizzazione Internazionale Protezione Animali) presenta denuncia affinché siano accertate le responsabilità penali in merito ai gravissimi episodi segnalati dal direttore generale della Protezione civile della Regione Calabria, secondo cui alcuni gatti sarebbero stati utilizzati come strumenti per innescare e propagare incendi boschivi, con stracci imbevuti di liquido infiammabile legati alla coda. La notizia è stata resa nota dalla stessa Protezione civile regionale, durante le operazioni di contrasto ai roghi che stanno devastando il territorio calabrese.

La condanna dell’OIPA: “Crimine disumano”

“Se questi fatti dovessero essere confermati dalle autorità competenti, ci troveremmo di fronte a un atto criminale gravissimo e a una crudeltà nei confronti degli animali inaccettabile. Appiccare incendi con l’utilizzo di animali, condannandoli a una morte atroce, è un crimine disumano che può danneggiare anche persone, abitazioni, patrimonio boschivo e interi ecosistemi. Non dimentichiamo poi che chi è capace di infliggere sofferenze del genere a un animale, è un grave pericolo per l’intera collettività”. Massimo Comparotto, Presidente OIPA Italia.

Denuncia e appello alla cittadinanza

L’OIPA, che si rimette interamente alle indagini in corso per accertare ogni responsabilità, auspica un intervento rapido e incisivo nei confronti dei responsabili, ai sensi di legge. L’associazione continuerà a seguire la vicenda, appellandosi ai cittadini affinché segnalino tempestivamente alle forze dell’ordine qualsiasi comportamento sospetto, così da contribuire a prevenire nuovi roghi.