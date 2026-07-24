CNA Calabria rilancia la selezione delle imprese tessili per Heritagetex: innovazione sostenibile e tradizioni al centro del progetto europeo

Riaperta la manifestazione di interesse per coinvolgere imprese e artigiani calabresi della filiera tessile nel progetto europeo HERITAGETEX, dedicato all’innovazione digitale, alla sostenibilità e alla valorizzazione delle tecniche manifatturiere tra Italia e Grecia.

Innovazione e tradizione per la filiera tessile calabrese

CNA Calabria riapre la manifestazione di interesse rivolta alle imprese e agli artigiani calabresi della filiera tessile, dell’abbigliamento e dei comparti collegati, nell’ambito del progetto europeo HERITAGETEX – Sustainable Innovation in Textile Industry. Finanziato dal Programma Interreg VI-A Grecia–Italia 2021–2027, HERITAGETEX nasce per sostenere la competitività delle piccole imprese tessili, favorendo l’innovazione digitale e sostenibile e, allo stesso tempo, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale e manifatturiero dei territori coinvolti.

Un ecosistema transfrontaliero tra Italia e Grecia

Il progetto riunisce il Comune di Martina Franca, in qualità di capofila, la Camera di Commercio di Lefkada, l’ITS Academy MI.TI. Moda e CNA Calabria, con l’obiettivo di costruire un ecosistema transfrontaliero capace di collegare imprese, artigiani, enti di formazione, associazioni di categoria e istituzioni. Attraverso la manifestazione di interesse, CNA Calabria intende ampliare il coinvolgimento delle realtà imprenditoriali del territorio e raccogliere esperienze, competenze, tecniche produttive e testimonianze legate alla tradizione tessile calabrese.

Opportunità per le imprese selezionate

Le imprese selezionate come stakeholder di progetto potranno essere coinvolte nelle attività di analisi e mappatura della filiera tessile locale e delle relative catene del valore; riscoperta e valorizzazione delle tecniche produttive e delle pratiche artigianali tradizionali; seminari e percorsi dedicati alla sostenibilità, all’economia circolare e agli strumenti digitali; workshop, incontri di networking, scambi di esperienze e iniziative transnazionali.

Aderire è semplice e gratuito

La procedura è gratuita e non competitiva. Possono aderire le imprese, anche individuali e artigianali, operanti in Calabria nei settori della tessitura e filatura, tintura e finissaggio, ricamo e artigianato tessile, confezione e abbigliamento, moda su misura, design, prototipazione e servizi collegati alla filiera. Le candidature potranno essere presentate entro venerdì 11 settembre, compilando il modulo presente nella sezione Notizie sul sito di CNA Calabria.

Un impegno per identità, creatività e futuro

Con HERITAGETEX, CNA Calabria rafforza il proprio impegno nel sostenere un settore che unisce identità culturale, creatività e capacità produttiva, accompagnando le piccole imprese verso nuove opportunità di innovazione, collaborazione internazionale e accesso ai mercati.