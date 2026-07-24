Giornata regionale per l’uso sicuro della rete: Iiriti sostiene la proposta e chiede di sottoscriverla

La V Commissione consiliare esamina la proposta di legge per istituire la Giornata regionale dedicata all’uso sicuro e responsabile di internet e dei social. La Consigliera Daniela Iiriti (FdI) esprime pieno sostegno, chiede di essere inserita tra i sottoscrittori e rilancia la necessità di presìdi stabili per la sicurezza digitale dei minori.

Una proposta condivisa per la sicurezza digitale dei giovani

La V Commissione consiliare ha esaminato la Proposta di Legge n.46/13ª, di iniziativa della Consigliera Elisabetta Barbuto (Movimento 5 Stelle), recante “Istituzione della ‘Giornata regionale per l’utilizzo sicuro, responsabile e consapevole della rete internet e dei social’”. Nel corso della seduta, dopo il confronto costruttivo con i rappresentanti del Dipartimento regionale competente, è emersa una sensibilità condivisa sulla necessità di rafforzare la tutela dei minori e di promuovere una cultura digitale improntata alla responsabilità e alla prevenzione.

Il sostegno della Consigliera Iiriti

La Consigliera regionale Daniela Iiriti (FdI) ha espresso pieno sostegno alla proposta, evidenziando l’urgenza di dotare la Calabria di presìdi stabili dedicati alla sicurezza digitale, capaci di accompagnare famiglie, scuole e giovani in un uso consapevole della rete. La Consigliera Iiriti afferma: «Non mi stupisce il consenso generale registrato sulla proposta: è la dimostrazione di una grande sensibilità nei confronti dei giovani e della necessità di proteggerli da un uso improprio dei sistemi tecnologici. La rete è uno strumento straordinario, ma richiede consapevolezza, educazione e regole chiare, soprattutto per chi è più esposto ai rischi.»

Richiesta di sottoscrizione e impegno costante

La Consigliera ha inoltre chiesto alla proponente di essere inserita tra i sottoscrittori della Proposta di Legge, confermando la volontà di contribuire attivamente alla definizione di un percorso regionale dedicato alla sicurezza digitale. Iiriti aggiunge: «La tutela dei minori non può essere episodica. Serve un impegno costante, condiviso, che coinvolga scuole, famiglie e istituzioni. Una Giornata regionale dedicata all’uso sicuro della rete è un passo concreto per promuovere cultura digitale, responsabilità e prevenzione.»

Verso politiche regionali più forti sulla sicurezza digitale

Pur essendo stato disposto un rinvio per ulteriori approfondimenti tecnici, la Consigliera evidenzia come il confronto abbia già mostrato una sensibilità comune e la volontà di rafforzare le politiche regionali in materia di educazione digitale e protezione dei minori.