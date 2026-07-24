L’Amministrazione di Papasidero ringrazia operatori e cittadini: tre giorni di lotta agli incendi, la comunità unita protegge il territorio

L’Amministrazione Comunale di Papasidero (Cs) esprime gratitudine a Carabinieri Forestali, squadre di Calabria Verde, DOS e ai tanti cittadini – soprattutto i giovani – che hanno affrontato le fiamme del 20, 21 e 22 luglio con coraggio e senso civico, salvaguardando il territorio e il Santuario della Madonna di Costantinopoli.

Tre giorni di emergenza e una comunità compatta

L’Amministrazione Comunale di Papasidero esprime il più sentito ringraziamento a tutti coloro (donne e uomini) che, nei giorni scorsi, hanno operato con dedizione, professionalità e costanza nelle attività di contrasto agli incendi che hanno interessato il nostro territorio comunale. Dopo tre giorni di incessante lavoro e di lotta contro le fiamme, finalmente l’emergenza può dirsi rientrata. Sono state giornate particolarmente difficili, rese ancora più complesse dalle elevate temperature, dalle condizioni climatiche avverse, dal vento nonché dalla indisponibilità di mezzi aerei, impegnati su altri fronti, che hanno favorito il propagarsi degli incendi.

Sinergia tra istituzioni e cittadini

Grazie alla straordinaria sinergia tra istituzioni, operatori e cittadini è stato possibile contenere le fiamme, mettere in sicurezza il territorio e limitare i danni. Un sentito ringraziamento va ai Carabinieri Forestali della stazione di Papasidero, ai Direttori delle Operazioni di Spegnimento (DOS) e alle squadre di terra di Calabria Verde per il prezioso contributo fornito nelle operazioni.

Il coraggio dei giovani di Papasidero

Un ringraziamento speciale è rivolto ai ragazzi di Papasidero che sono intervenuti spontaneamente con grande coraggio, spirito di sacrificio e profondo senso di appartenenza alla comunità. Hanno operato senza sosta per tre giorni nelle zone più impervie e difficili del territorio, affiancando il personale impegnato nelle operazioni di spegnimento, evitando conseguenze anche al Santuario della Madonna di Costantinopoli, lambito anch’esso dalle fiamme. Il loro impegno instancabile, la loro disponibilità e l’amore dimostrato per la propria terra rappresentano un esempio autentico di solidarietà e responsabilità civica, di cui l’intera comunità può andare orgogliosa.

Il ruolo dei cittadini e l’invito alla prudenza

Un particolare apprezzamento è rivolto anche ai numerosi cittadini che hanno dimostrato responsabilità, collaborazione e senso civico, contribuendo attivamente alla gestione dell’emergenza e supportando, nei modi possibili, le attività di intervento. L’Amministrazione Comunale rinnova l’invito a tutta la cittadinanza a mantenere la massima attenzione e prudenza, evitando qualsiasi comportamento che possa favorire l’innesco di nuovi roghi e segnalando tempestivamente eventuali situazioni di pericolo alle autorità competenti.

Una comunità che sa reagire

Papasidero ha dimostrato ancora una volta di essere una comunità capace di affrontare insieme anche le prove più difficili. Di questo siamo profondamente orgogliosi e tutti ci auspichiamo che questi episodi non accadano più.