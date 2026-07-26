L’Associazione Per Te porta sorrisi alla Comunità Alloggio Platania: musica, danza e condivisione per gli anziani ospiti

Un pomeriggio di gioia e leggerezza grazie ai volontari dell’Associazione Per Te Stop Violenza sulle Donne e ai Clown del Sorriso. Un gesto semplice che diventa cura, presenza e speranza.

Una giornata dedicata alla gioia e alla condivisione

L’Associazione Per Te Stop Violenza sulle Donne, con la Presidente Caterina Nero, in collaborazione con i Clown del Sorriso presieduti dalla responsabile Irene Sesto, hanno fatto visita alla Comunità Alloggio Platania, cooperativa gestita da A&G Alessio Lamberti. Un pomeriggio dedicato alla gioia, alla musica e alla condivisione. Tra canti, balli e giochi, i volontari dell’Associazione Per Te hanno portato un momento di leggerezza agli ospiti della struttura. L’obiettivo è stato uno solo: ricordare che anche nei momenti difficili, un sorriso è una forma di resistenza e di speranza.

Le parole della Presidente Caterina Nero

“Ringrazio la Cooperativa A&G e tutta la Comunità Alloggio Platania per averci ospitati” dichiara Caterina Nero, Presidente dell’Associazione Per Te. “Ma soprattutto li ringrazio per il segnale d’amore che abbiamo ricevuto. Perché quando apri le porte del cuore, l’anima si apre a emozioni indelebili”.

Il progetto “Diffondiamo gemme di speranza”

L’iniziativa rientra nel progetto dell’Associazione Per Te “Diffondiamo gemme di speranza”. Un impegno quotidiano che ci distingue nella semplicità di un gesto, nella forza di una presenza, nella luce di un sorriso. E ogni gemma di speranza condivisa illumina.