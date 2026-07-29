Impianti comunali gratuiti per le gare paralimpiche e discipline paralimpiche nelle scuole. Accordo di tre anni tra il Comune di Lamezia Terme e il Comitato Italiano Paralimpico Calabria

Lamezia Terme – Il Comune di Lamezia Terme e il Comitato Italiano Paralimpico Calabria hanno sottoscritto un accordo di durata triennale, rinnovabile, con cui le due istituzioni si impegnano a sviluppare insieme la pratica sportiva delle persone con disabilità in città.

«Ho firmato l’accordo con il C.I.P. Calabria perché un Comune, sullo sport, può rimuovere gli ostacoli che dipendono da esso – dichiara il Sindaco Mario Murone – Concediamo gli impianti sportivi comunali a titolo gratuito per le gare e le manifestazioni paralimpiche di livello nazionale e internazionale; chi vuole portare un campionato a Lamezia Terme trova l’impianto a disposizione. E le scuole della città, dalle elementari alle superiori, sono aperte al Comitato per far conoscere e far provare le discipline paralimpiche a ragazze e ragazzi».

Accanto alla disponibilità degli spazi, il Protocollo affida al Comitato anche la formazione delle figure tecniche, che è la condizione perché l’attività possa poi svolgersi con continuità.Nei prossimi mesi saranno organizzati corsi per tecnici e istruttori qualificati nelle discipline paralimpiche, così che le società sportive lametine possano contare su personale specializzato in città.

L’accordo si inserisce ovviamente in un percorso più ampio;nel giugno scorso il presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Marco Giunio De Sanctis, d’intesa con il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, e con il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha annunciato che il Centro dello Sport Paralimpico per il Sud Italia nascerà a Lamezia Terme, secondo polo nazionale dopo quello dell’area Nord. Il Protocollo sottoscritto oggi ne rappresentacosì il livello cittadino.

«Con l’Assessore allo Sport Salvatore Pirelli ci abbiamo lavorato da subito – aggiunge il Sindaco Murone – e il passo successivo è convocare le associazioni e le società sportive della città; il calendario delle attività lo costruiamo insieme a loro, e tra i primi punti che porteremo su quel tavolo c’è la verifica dell’accessibilità degli impianti comunali. Ringrazio il presidente Antonino Scagliola e il Comitato Italiano Paralimpico Calabria e il Consigliere regionale Emanuele Ionà per la preziosa collaborazione».