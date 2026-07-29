Riattivazione dei fondi per la Sibari–Sila, Gallo: “Collegamento essenziale per la mobilità della fascia ionica”

La Regione Calabria, con decreto dell’8 luglio 2026, ha disposto, su richiesta dell’amministrazione provinciale di Cosenza, la riattivazione dei fondi destinati ai lavori di nuova costruzione e parziale adeguamento del primo lotto della SGC Sibari–SS 177 Sila (dal km 0+000 al km 5+366), segnando così un passaggio decisivo verso la ripresa di un’infrastruttura strategica per la mobilità della provincia di Cosenza e dell’intera fascia ionica calabrese.

Lo rende noto l’assessore regionale alla mobilità sostenibile, Gianluca Gallo.

L’intervento, finanziato nell’ambito dell’Accordo di Programma del 2006 per un importo complessivo di 35,6 milioni di euro (di cui 29,9 milioni a carico della Regione Calabria e 5,6 milioni a carico della Provincia di Cosenza), aveva raggiunto circa il 75% di avanzamento prima dell’interruzione dei lavori, dovuta alla risoluzione del contratto con l’impresa esecutrice. Negli anni successivi, l’aumento dei costi delle lavorazioni e delle materie prime, unitamente alla rescissione contrattuale, ha determinato un prolungato fermo del cantiere, rendendo necessario l’aggiornamento del quadro economico. La Provincia di Cosenza ha quindi elaborato una nuova stima dei costi per il completamento dell’opera, sulla base dei prezziari vigenti.

Al fine di evitare che un’infrastruttura in avanzato stato di realizzazione rimanesse incompiuta, con conseguente dispersione di risorse pubbliche e danno per il territorio, la Regione Calabria ha accolto la richiesta della Provincia, autorizzando l’utilizzo delle risorse residue del finanziamento regionale, pari a 10.740.432,56 euro, e avviando le procedure per la sottoscrizione di una nuova convenzione.

L’accordo disciplinerà modalità operative, tempi di attuazione, attività di monitoraggio e rendicontazione, assicurando un percorso amministrativo definito verso il completamento dell’intervento e la piena fruibilità dell’infrastruttura.

“Con questo provvedimento – sottolinea l’assessore regionale Gallo – diamo seguito a un impegno chiaro assunto dal presidente della Regione Roberto Occhiuto in campagna elettorale: non lasciare incompiute opere strategiche per il territorio e restituire piena funzionalità a infrastrutture fondamentali per lo sviluppo della Calabria”.

Aggiunge l’assessore Gallo: “La Sibari–Sila rappresenta un collegamento essenziale per la mobilità della fascia ionica e per il sostegno al sistema produttivo, peraltro anche nell’ottica di rompere l’isolamento infrastrutturale di territori e comunità importanti, come quella di Acri. La Regione è determinata a portare a termine l’opera, valorizzando gli investimenti già effettuati, garantendo così risposte concrete ai cittadini e alle imprese”.