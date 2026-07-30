Riqualificazione aree industriali calabresi: pubblicato il Bando di oltre 41 milioni di euro per le ex aree Zes

È stato pubblicato il bando di gara per la realizzazione degli interventi di riqualificazione e infrastrutturazione delle aree industriali calabresi, articolato nei lotti area nord, centro e sud. Si tratta di un investimento complessivo di oltre 41 milioni di euro, promosso dalla Regione Calabria attraverso Arsai, guidato dal presidente Sergio Abramo, che segna l’avvio della fase operativa di uno dei più importanti programmi di ammodernamento delle aree produttive regionali.

La pubblicazione della misura dà concreta attuazione all’indirizzo politico fortemente voluto dal presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, che ha individuato nel rilancio delle aree industriali una delle priorità strategiche per rafforzare la competitività del sistema produttivo calabrese, attrarre nuovi investimenti e creare condizioni favorevoli alla crescita delle imprese e dell’occupazione.

Il bando rappresenta il risultato di un percorso di concertazione e confronto sviluppato con Confindustria Calabria e con le parti datoriali, grazie al quale è stato possibile definire interventi coerenti con le reali esigenze del tessuto produttivo. Questo bando traduce in azioni una precisa volontà del presidente Roberto Occhiuto e della Giunta regionale: restituire centralità alle aree industriali calabresi, dotandole di infrastrutture moderne e servizi adeguati per renderle sempre più attrattive.

L’investimento si inserisce nel più ampio programma regionale di rilancio delle aree industriali predisposto dal Dipartimento Lavoro, Imprese e Aree produttive, diretto dal dirigente generale Fortunato Varone, che ha visto il lavoro della dirigente Caterina Loddo, del settore Innovazione, start up, aree industriali e retro-portuali – Attuazione Zes e da Arsai, attraverso il commissario straordinario Sergio Riitano, con l’obiettivo di trasformare le aree produttive in poli moderni, sostenibili e competitivi, capaci di sostenere lo sviluppo economico della Calabria e di rafforzarne il ruolo nel sistema produttivo nazionale e nel Mediterraneo.

Le opere previste riguarderanno, tra l’altro, il rifacimento della viabilità, l’efficientamento energetico degli impianti di illuminazione, l’implementazione della segnaletica orizzontale e verticale, il miglioramento della sicurezza e della sostenibilità ambientale, l’installazione di sistemi di videosorveglianza e la realizzazione delle infrastrutture indispensabili per favorire l’insediamento e la crescita delle imprese.

“Con la pubblicazione del bando di gara – dichiara l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Giovanni Calabrese – entriamo finalmente nella fase operativa di un intervento strategico per il futuro produttivo della Calabria. È un investimento che nasce dal dialogo costante con il sistema delle imprese e che consentirà di rendere le aree industriali più moderne, funzionali e competitive”.

Per il presidente Abramo “l’avvio della procedura rappresenta il risultato di un intenso lavoro tecnico e amministrativo svolto negli ultimi mesi e coordinato dal dirigente Pasquale Filella. Si tratta di un investimento strategico che consentirà di valorizzare il patrimonio delle aree industriali calabresi, migliorandone la funzionalità e la capacità di attrarre nuovi insediamenti produttivi”.