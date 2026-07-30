Sibari–Sila, sbloccati oltre 11,7 milioni per il completamento del primo lotto

La Regione Calabria ha riattivato i fondi destinati al completamento del primo lotto della Strada a Grande Comunicazione Sibari–Sila, denominata SGC Sibari–SS 177 Silana (I Lotto), per un importo complessivo di 11.723.513,14 euro, di cui 10.740.432,56 euro a valere sulle risorse regionali e 983.080,58 euro a carico della Provincia di Cosenza.

Con il decreto dell’8 luglio 2026, emanato su richiesta della Provincia di Cosenza, è stato autorizzato il riutilizzo delle risorse residue destinate ai lavori di nuova costruzione e di parziale adeguamento del tratto compreso tra il km 0+000 e il km 5+366 della SGC Sibari–SS 177 Silana. Un provvedimento che consente di riavviare concretamente l’iter per il completamento di un’infrastruttura considerata strategica per il collegamento tra la fascia ionica e l’altopiano silano.

«Si tratta di un risultato di grande importanza per il territorio – dichiara il Presidente della Provincia di Cosenza, Biagio Faragalli – perché restituisce prospettiva a un’opera attesa da anni e indispensabile per migliorare la mobilità, la sicurezza stradale e le opportunità di sviluppo economico e turistico dell’intera area. Dopo un lungo periodo di stallo possiamo finalmente guardare con fiducia alla ripresa dei lavori».

L’intervento era rimasto fermo a seguito della risoluzione del contratto d’appalto con l’impresa aggiudicataria, avvenuta nel 2015. Le successive attività amministrative e tecniche, tra cui la redazione dello stato di consistenza delle opere realizzate e l’interpello delle imprese utilmente collocate in graduatoria, hanno inevitabilmente rallentato il procedimento, impedendo la prosecuzione dei lavori.

Negli ultimi mesi, grazie al forte impulso impresso dalla Regione Calabria, la Provincia di Cosenza ha provveduto all’aggiornamento normativo, tecnico ed economico del progetto esecutivo, passaggio indispensabile per indire una nuova gara d’appalto sull’intero importo finanziato. Sarà la stessa Provincia a svolgere il ruolo di stazione appaltante e ad avviare in tempi rapidi tutte le procedure necessarie per la pubblicazione della gara.

«L’obiettivo adesso – prosegue Faragalli – è imprimere la massima accelerazione alle procedure affinché il cantiere possa ripartire nel più breve tempo possibile. I cittadini aspettano da troppo tempo quest’opera e il nostro dovere è trasformare gli impegni assunti in risultati concreti».

Il Presidente della Provincia ha quindi voluto ringraziare quanti hanno contribuito a raggiungere questo importante traguardo istituzionale.

«Rivolgo un sentito ringraziamento all’Assessore regionale Gianluca Gallo, che con determinazione ha lavorato per lo sblocco delle risorse; al Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, per

l’attenzione costante riservata a questa infrastruttura; al Consigliere provinciale delegato alla Viabilità Giuseppe Turano, al dirigente del Settore Viabilità della Provincia, ing. Gianluca Morrone, e a tutto lo staff tecnico e amministrativo che ha seguito con professionalità ogni fase del procedimento. È grazie alla piena collaborazione tra Regione e Provincia che oggi siamo riusciti a rimettere in moto un’opera fondamentale per il futuro del nostro territorio».

Con la riattivazione dei finanziamenti e l’aggiornamento del progetto esecutivo si apre ora la fase conclusiva dell’iter amministrativo che porterà alla pubblicazione del bando di gara e, successivamente, alla ripresa dei lavori del primo lotto della SGC Sibari–SS 177 Silana.