Cinghiali in città, Branca: «Non possiamo aspettare la tragedia per intervenire»

Il consigliere comunale Oscar Branca lancia l’allarme dopo il ritrovamento di un cinghiale morto in via dei Mille. «Fenomeno fuori controllo, serve un piano straordinario per la gestione della fauna selvatica in città».

Emergenza sicurezza urbana

LAMEZIA TERME – «Oggi pomeriggio ho provveduto a segnalare alla Polizia Locale la presenza di un cinghiale morto sul marciapiede di via dei Mille, chiedendo un intervento immediato per la sua rimozione al fine di evitare possibili rischi di natura igienico-sanitaria». Lo dichiara il consigliere comunale Oscar Branca, che coglie l’occasione per riportare l’attenzione su una problematica che, a suo avviso, sta assumendo contorni sempre più preoccupanti. «L’episodio di oggi – afferma Branca – è soltanto l’ennesima conferma di un fenomeno ormai fuori controllo. La presenza di cinghiali nei quartieri di Lamezia Terme è diventata sempre più frequente e rappresenta un serio pericolo per la sicurezza dei cittadini. Non è più raro imbattersi in questi animali lungo le strade cittadine, nei pressi delle abitazioni o in aree frequentate da famiglie e bambini».

Richiesta di intervento immediato

Secondo il consigliere comunale, la situazione richiede un intervento immediato e coordinato tra tutti gli enti competenti. «Non possiamo continuare a intervenire soltanto dopo le segnalazioni. Occorre un piano straordinario per il controllo e la gestione della fauna selvatica in ambito urbano, perché il rischio di incidenti è concreto e ogni giorno aumenta. Automobilisti, motociclisti, ciclisti e pedoni sono esposti a un pericolo che non può essere sottovalutato».

Appello alle istituzioni

Branca conclude con un appello alle istituzioni: «La sicurezza dei cittadini deve essere una priorità assoluta. Non possiamo aspettare che si verifichi una tragedia per decidere di affrontare seriamente questa emergenza. Continuerò a portare all’attenzione dell’Amministrazione e degli enti competenti le segnalazioni dei cittadini, chiedendo risposte rapide e interventi concreti per tutelare l’incolumità pubblica».

Gruppo “Gianpaolo Bevilacqua sindaco”

Oscar Branca, Consigliere comunale