Lamezia, possibili disservizi idrici in alcune zone della città per problemi elettrici

Sorical informa che, a seguito di ripetuti sbalzi di tensione sulla rete elettrica che alimenta gli impianti di sollevamento “Scinà” e il campo pozzi “Sambuco”, durante la notte si sono verificati diversi arresti degli impianti.
Nonostante il tempestivo intervento dei tecnici per il riavvio delle apparecchiature, i serbatoi non hanno potuto raggiungere i normali livelli di accumulo. Nel corso della giornata di sabato 1° agosto potrebbero quindi verificarsi fenomeni di bassa pressione o temporanea mancanza d’acqua nelle zone servite dai serbatoi:
Bella Basso
Bella Alto
Canneto
Sambiase
Nel corso delle verifiche è stato inoltre accertato il danneggiamento del quadro di avviamento di uno dei pozzi a servizio del serbatoio Canneto. L’intervento di sostituzione è già in corso.
Per consentire l’esecuzione dei lavori potrebbe rendersi necessaria una temporanea interruzione del flusso idrico lungo la tratta in partenza dal campo pozzi “Sambuco”, con conseguente disalimentazione dei serbatoi interessati e delle utenze alimentate direttamente dalla stessa condotta.
Salvo imprevisti, il ripristino della regolare erogazione è previsto entro la serata.
Sorical si scusa con i cittadini per i disagi arrecati e ringrazia per la collaborazione.