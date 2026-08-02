Imparare a prendersi cura: gli Scout di Rosarno 1 incontrano la Cooperativa Malgrado Tutto

Lamezia Terme – Comprendere che cosa significhi essere presenti nella vita di una comunità e trasformare la solidarietà in azioni concrete. È questo il senso della giornata che si è svolta ieri, venerdì 31 luglio 2026, e che ha visto il Gruppo Scout Rosarno 1 incontrare la Cooperativa Sociale Malgrado Tutto nell’ambito del proprio campo estivo.

L’iniziativa è nata dal desiderio degli scout di conoscere una realtà che da oltre quarant’anni opera al fianco delle persone più vulnerabili e nella cura del territorio. Non è stata una semplice visita, ma un’esperienza educativa attraverso la quale i giovani hanno potuto avvicinarsi ai valori del servizio, della responsabilità e dell’attenzione verso l’altro.

Durante la giornata sono stati presentati i diversi volti dell’impegno della Cooperativa: dalla manutenzione dei parchi e del verde cittadino all’accoglienza e all’inclusione sociale, fino alla capacità di attivarsi nelle situazioni di emergenza sociale, meteorologica o in occasione di calamità. Attività differenti, unite dalla stessa convinzione: prendersi cura di un luogo significa prendersi cura delle persone che lo abitano.

Attraverso il dialogo con operatori e persone coinvolte nei servizi, gli scout hanno conosciuto anche la quotidianità dei percorsi educativi e riabilitativi, scoprendo come l’ascolto, il lavoro e le relazioni possano sostenere la conquista di nuove autonomie. Le testimonianze sono state condivise liberamente e nel pieno rispetto della dignità e della riservatezza di ciascuno.

Uno spazio particolare è stato dedicato al laboratorio di argilla, fondato su un’immagine semplice ma significativa: ogni creazione è unica, proprio come la persona che le ha dato forma. Il laboratorio non è soltanto un’attività manuale, ma un’occasione per riconoscere capacità, rafforzare la fiducia in sé stessi e sperimentare il valore del proprio lavoro.

Nel corso della fase di accoglienza e di presentazione delle attività culturali e creative promosse all’interno del Parco, ha portato il proprio saluto anche l’Assessore alla Cultura del Comune di Lamezia Terme, Annalisa Spinelli.

«L’incontro con i giovani scout di Rosarno 1 è un’importante testimonianza di speranza per la nostra comunità», dichiara l’Assessore alla Cultura Annalisa Spinelli. «Desidero rivolgere un sincero plauso alla Cooperativa Malgrado Tutto per essere diventata, in oltre quarant’anni di attività, un vero e proprio presidio a tutela dell’umanità, dell’amicizia, della solidarietà e del senso di comunità. Insegnare alle nuove generazioni che la vita va vissuta con intensità e con autentico amore verso il prossimo è il dono più grande: la straordinaria gratificazione interiore che nasce dal dedicarsi agli altri ripaga ampiamente di ogni sforzo compiuto».

La visita si collega all’azione che la Cooperativa Malgrado Tutto, attraverso iniziative di rete, sta collaborando a promuovere sul territorio: fare degli spazi sociali e dei beni comuni veri e propri luoghi in cui il sociale, la cultura e le forme espressive artistiche trovano spazio attraverso modelli d’intervento innovativi. Un nuovo modello di “welfare culturare”, promosso nell’ambito del “Culture Med Hub” dalla Fondazione ICF – nella quale anche lacooperativa si è riconosciuta ed ha aderito – che abiliti, attraverso azioni di sistema, anche per il Parco Impastato, “Poli della Creatività sociale”. “Spoke” territoriali capacidi unire educazione, inclusione, cultura e partecipazione. Luoghi aperti nei quali anche bambini e adolescenti possano incontrarsi, esprimere i propri talenti e trovare opportunità che contrastino l’isolamento e la povertà educativa.

«Accogliere gli scout di Rosarno 1 ha significato incontrare giovani che hanno scelto di interrogarsi sul valore del servizio», dichiara il presidente della Cooperativa Sociale Malgrado Tutto, Raffaello Conte. «Abbiamo voluto mostrare loro che l’impegno sociale nasce dalla capacità di accorgersi dell’altro e di sentirsi responsabili della comunità in cui viviamo. È questo il significato più autentico del nostro lavoro e della visione che intendiamo costruire intorno ai nostri spazi: luoghi nei quali la creatività diventa relazione, inclusione e possibilità di futuro».

Per gli scout è stata una tappa del proprio cammino educativo. Per la Cooperativa è stata l’occasione per consegnare alle nuove generazioni un messaggio maturato in oltre quarant’anni di esperienza: la solidarietà non è soltanto un valore da affermare, ma una scelta quotidiana da praticare.