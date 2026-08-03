Catanzaro, la bimba caduta dal balcone è fuori pericolo: ricostruita l’aorta, nessun danno neurologico. Ecco il modello sanitario che ha salvato la sua vita

Un intervento cardiochirurgico complesso, un trasferimento ad alta intensità e oltre 60 professionisti coinvolti tra Catanzaro e Genova. La bambina è salva grazie alla collaborazione tra l’Istituto Gaslini e l’AOU “Renato Dulbecco”, che ora rafforzano la loro rete pediatrica hub & spoke.

Il successo clinico e la stabilizzazione iniziale

La bambina coinvolta nel grave incidente verificatosi a Catanzaro lo scorso aprile, giunta in condizioni critiche presso l’Istituto Giannina Gaslini di Genova dopo un grave politrauma a seguito della caduta dal balcone, è ora ufficialmente fuori pericolo e non presenta danni neurologici né deficit motori. Il percorso clinico è stato estremamente complesso e si è concluso con un delicato intervento cardiochirurgico di ricostruzione dell’aorta: oggi il flusso è stato completamente ripristinato e il polmone sinistro è tornato nuovamente ad espandersi. Questo straordinario risultato è il frutto della stretta collaborazione tra l’Istituto Giannina Gaslini di Genova e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Renato Dulbecco di Catanzaro, attivata già nelle prime ore dopo il trauma.

La collaborazione tra Gaslini e AOU Dulbecco

La bambina presentava contemporaneamente una gravissima lesione traumatica dell’aorta toracica, una lacerazione epatica a tutto spessore, importanti contusioni polmonari e un trauma cranico. Oltre 60 professionisti dell’AOU “Renato Dulbecco” di Catanzaro e dell’Istituto Gaslini di Genova sono stati coinvolti nel percorso di cura della bambina: dalla stabilizzazione iniziale all’intervento cardiochirurgico per la ricostruzione dell’aorta toracica. La collaborazione tra i due ospedali viene ulteriormente rafforzata con un nuovo atto specificativo della convenzione, che prevede la presenza periodica dei chirurghi del Gaslini a Catanzaro per attività operatoria e ambulatoriale, oltre a percorsi formativi e di confronto anche a distanza rivolti ai professionisti dell’Azienda calabrese.

Il trasferimento in volo sanitario e il modello hub & spoke

Il trasferimento della bambina da Catanzaro a Genova è stato realizzato in condizioni di massima sicurezza grazie al lavoro congiunto delle Terapie Intensive dei due ospedali e a un volo sanitario dell’Aeronautica Militare con un velivolo attrezzato come una terapia intensiva. Un modello di collaborazione hub & spoke che mette in rete competenze altamente specialistiche, permettendo di offrire cure avanzate ai piccoli pazienti anche attraverso percorsi condivisi sul territorio.

Le istituzioni: “Un esempio virtuoso di sanità pubblica”

“La notizia che la bambina sia oggi fuori pericolo consente a tutti noi di tirare un grande sospiro di sollievo – sottolineano il presidente di Regione Liguria Marco Bucci e l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò –. È il risultato più importante di un percorso di cura complesso e delicato, per cui vogliamo ringraziare tutti i professionisti dell’Istituto Gaslini di Genova e dell’AOU Renato Dulbecco di Catanzaro che, con grande competenza, dedizione e straordinario spirito di squadra, hanno reso possibile questo esito.”

Il valore della rete sanitaria e il rafforzamento della convenzione

«La vicenda di questa bambina rappresenta un esempio concreto del valore della collaborazione già in essere tra il Gaslini e l’AOU Dulbecco di Catanzaro. Un rapporto costruito sulla condivisione di competenze e sulla capacità di lavorare insieme per garantire ai piccoli pazienti le migliori opportunità di cura» ha commentato il direttore generale dell’Istituto Gaslini Renato Botti. Il nuovo atto aggiuntivo rafforzerà la presenza periodica dei chirurghi del Gaslini a Catanzaro, le attività di teleconsulto e i programmi di formazione, con l’obiettivo di consolidare una rete pubblica sempre più qualificata.

La strategia della Regione Calabria

“L’accordo tra l’Istituto Gaslini e l’AOU Renato Dulbecco rappresenta un esempio concreto della strategia con cui la Regione Calabria sta rafforzando la propria rete sanitaria attraverso collaborazioni strutturate con realtà di riconosciuta eccellenza del Servizio sanitario pubblico” ha spiegato Gandolfo Miserendino, direttore generale Azienda Zero Calabria.

Il percorso clinico e l’intervento cardiochirurgico

Il percorso di cura della bambina ha coinvolto oltre 60 professionisti tra medici, infermieri e operatori sanitari di Catanzaro e di Genova. La stabilizzazione iniziale della paziente da parte dei professionisti dell’AOU Dulbecco ha consentito di affrontare la fase più delicata del percorso: la pianificazione e l’esecuzione del trasferimento verso Genova. Giunta al Gaslini, la bambina è stata presa in carico da un’équipe multidisciplinare fino a quando, nella notte del 30 aprile, il peggioramento della lesione traumatica dell’aorta toracica ha reso necessario il complesso intervento cardiochirurgico eseguito dall’équipe diretta da Guido Michielon.

La complessità della lesione e la ricostruzione dell’aorta

«Ci siamo trovati di fronte a una delle lesioni traumatiche più gravi che possano interessare l’aorta, con una mortalità superiore all’80% già al momento del trauma» ha spiegato Michielon. «Abbiamo ricostruito l’aorta con il supporto dell’ECMO, che ha garantito la perfusione degli organi vitali durante tutta la procedura. Oggi il flusso nell’aorta è stato completamente ripristinato e la bambina non presenta danni neurologici né deficit motori.»

Il ruolo decisivo della sinergia tra le équipe

«Fin dal primo momento abbiamo condiviso ogni scelta con i colleghi di Catanzaro, seguendo insieme l’evoluzione del quadro clinico» ha commentato Girolamo Mattioli, direttore del Dipartimento di Scienze Chirurgiche del Gaslini. Il trasferimento è stato pianificato con la dottoressa Stefania Faragò e il dottor Roberto Formigari, mentre un medico e un’infermiera del Gaslini hanno accompagnato la bambina durante il volo sanitario, garantendo monitoraggio continuo fino all’arrivo a Genova.