Lamezia, Amministrazione comunale: potenziati i servizi sociali, 12 nuovi funzionari per un welfare più efficiente

LAMEZIA TERME – L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Mario Murone compie un importante passo nel rafforzamento dei servizi sociali con l’assunzione di 12 nuove figure professionali altamente qualificate, destinate a potenziare l’attività dell’Ambito Territoriale Sociale.

Le assunzioni, finanziate integralmente attraverso il Programma Nazionale Inclusione e Lotta alla Povertà 2021-2027, non comportano alcun costo aggiuntivo per il bilancio comunale e rappresentano un investimento concreto nella qualità dei servizi rivolti ai cittadini.

Le nuove professionalità comprendono 5 funzionari amministrativi, 4 funzionari contabili esperti in rendicontazione, 2 educatori socio-pedagogici e 1 psicologo, che per i prossimi tre anni contribuiranno a rafforzare la struttura dell’Ambito Territoriale Sociale. Il loro inserimento consentirà di migliorare la capacità di gestione dei progetti finanziati, potenziare i servizi educativi e psicologici e garantire risposte sempre più efficaci e tempestive ai cittadini.

«Il risultato raggiunto con queste nuove assunzioni è di grande rilievo per la nostra città e per tutto il territorio dell’Ambito Territoriale Sociale – dichiara l’Assessore al Welfare e alle Politiche Abitative Mimmo Gianturco –. Rafforzare il personale significa rafforzare i servizi. Significa garantire maggiore capacità amministrativa, tempi di risposta più rapidi, una migliore programmazione degli interventi e una presenza ancora più efficace accanto alle famiglie e alle persone che ogni giorno si rivolgono ai nostri uffici.»

«Desidero ringraziare il sindaco Mario Murone, che ha sostenuto con convinzione questo percorso di rafforzamento dei servizi sociali, la Segreteria Generale, le dirigenti del Settore Personale e del Settore Servizi alla Persona, il personale dell’Ufficio di Piano, gli uffici comunali e tutti coloro che hanno lavorato con professionalità e competenza affinché si raggiungesse questo importante obiettivo. È la dimostrazione che, quando amministrazione e struttura tecnica operano nella stessa direzione, i risultati arrivano.»

Nel corso della giornata, l’Assessore Mimmo Gianturco ha incontrato i nuovi funzionari insieme alla dirigente del Settore Servizi alla Persona Stefania Petronio e dell’Ambito Territoriale Sociale e alla presidente della III Commissione Consiliare Permanente Politiche Sociali, Adelaide Colosimo. L’incontro è stato l’occasione per dare il benvenuto ai nuovi professionisti, condividere gli obiettivi dell’Amministrazione comunale e ribadire l’importanza del lavoro di squadra per rafforzare i servizi sociali a favore dei cittadini e dell’intero Ambito Territoriale Sociale.

«Fin dal primo giorno del mio insediamento – conclude Gianturco – ho indicato come priorità il rafforzamento della macchina amministrativa del welfare. Oggi compiamo un passo concreto in questa direzione. Continueremo a lavorare con lo stesso impegno per costruire un sistema di servizi sociali sempre più moderno, efficiente e vicino alle persone, perché un welfare forte nasce prima di tutto da una struttura capace di dare risposte concrete ai bisogni della comunità.»