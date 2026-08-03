Lamezia, il dott. Rosato nominato nel Consiglio Nazionale ANCI: la città rafforza la sua presenza nell’organismo dei Comuni italiani

Il consigliere comunale di Noi Moderati subentra ad Alessandro Raso nel Consiglio Nazionale dell’ANCI. Un incarico di prestigio che porta Lamezia Terme al centro del confronto nazionale sulle politiche per i Comuni.

Nomina nel Consiglio Nazionale ANCI

LAMEZIA TERME – Il consigliere comunale dott. Rosato, rappresentante del gruppo Noi Moderati, è stato nominato componente del Consiglio Nazionale dell’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), subentrando all’ex consigliere comunale Alessandro Raso. Una nomina che conferma la presenza attiva della città all’interno dell’organismo nazionale che riunisce gli amministratori locali italiani e che rappresenta un punto di riferimento per il confronto sulle politiche pubbliche e sulle sfide che interessano i Comuni.

Un incarico di prestigio

La nomina del dott. Rosato rappresenta un riconoscimento per il suo impegno istituzionale e per il percorso amministrativo portato avanti nel territorio. In qualità di rappresentante di Noi Moderati, avrà l’opportunità di portare all’interno dell’ANCI le istanze della comunità lametina e contribuire al dibattito sulle principali tematiche che riguardano gli enti locali.

Il ruolo strategico dell’ANCI

Il Consiglio Nazionale ANCI costituisce una sede strategica di dialogo e proposta su temi quali lo sviluppo dei territori, i servizi ai cittadini, le risorse per i Comuni e le riforme che coinvolgono le amministrazioni locali. Con questa nomina, Lamezia Terme continua ad essere presente in un organismo di rilievo nazionale, rafforzando la propria capacità di rappresentanza e interlocuzione istituzionale.