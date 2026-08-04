Lamezia accoglie la tappa 88 di ERRANDO 2026: il Cammino della Scienza Servizievole approda in città

La comunità di Sambiase si prepara oggi ad accogliere l’ottantottesima delle 99 tappe di ERRANDO 2026 – Scienza Servizievole in Cammino, il progetto nazionale che attraversa l’Italia con Bepi Giorato, portabandiera dell’iniziativa. Da maggio ad agosto, Giorato percorre a piedi oltre duemila chilometri, da Bolzano a Reggio Calabria, dove il cammino si concluderà il prossimo 15 agosto in Piazza Castello.

Come si legge sul sito ufficiale del progetto, il nome Scienza Servizievole in Cammino non è casuale: rappresenta una scienza che si mette al servizio delle persone, che esce dai libri e dalle aule per camminare nei territori, incontrando insegnanti, educatori, genitori, amministratori e cittadini nei luoghi in cui vivono e operano quotidianamente.

Ad accogliere Bepi Giorato nei locali messi a disposizione da Padre Vincenzo Arzente, presso la Parrocchia di San Francesco da Paola, alle ore 18.30 sarà l’Associazione Culturale Via degli Ulivi “Franco Costabile”, da anni impegnata nella promozione della cultura, della partecipazione civica e della valorizzazione del territorio lametino. L’associazione, venuta a conoscenza del passaggio del cammino soltanto negli ultimi giorni, si è immediatamente attivata contattando la segreteria organizzativa del progetto, che si ringrazia per la disponibilità e la collaborazione dimostrate.

Nel corso dell’incontro, Giorato illustrerà il progetto e i suoi obiettivi, strettamente collegati agli studi della professoressa Daniela Lucangeli, docente di Psicologia dello Sviluppo presso l’Università degli Studi di Padova e fondatrice di Mind4Children.

A coordinare operativamente il progetto è Heart4Children APS, associazione di promozione sociale impegnata nella realizzazione di iniziative a favore dei bambini, delle famiglie e delle comunità educative.

Il fondamento scientifico di ERRANDO 2026 è legato proprio alla ricerca della professoressa Daniela Lucangeli. Al centro del progetto vi è una riflessione profonda sul significato dell’errore, non più considerato un fallimento o una colpa, bensì un’opportunità di apprendimento e di crescita. Non a caso il termine “errando” richiama l’antica radice latina del camminare e del cercare, sottolineando come ogni percorso umano e formativo si costruisca attraverso esperienze, tentativi e scoperte.

La tappa di Sambiase rappresenta così un’importante occasione di incontro e confronto tra il territorio e una rete nazionale che promuove l’ascolto, la collaborazione e la costruzione di comunità educative sempre più consapevoli e inclusive.

Dopo la sosta a Sambiase, il cammino riprenderà il giorno successivo con la tappa numero 89, che condurrà Bepi Giorato verso Maida, proseguendo il suo viaggio attraverso la Calabria fino alla meta finale di Reggio Calabria.