Terremoto di magnitudo 3.5 nel Cosentino: epicentro vicino a Celico

Una scossa di terremoto di magnitudo ML 3.5 è stata registrata nel pomeriggio di oggi, 4 agosto 2026, nel territorio della provincia di Cosenza. L’epicentro è stato localizzato a circa 9 chilometri a nord-est di Celico, nel cuore della Sila. Secondo i dati diffusi dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), il sisma si è verificato alle ore 15:05 italiane (13:05 UTC) a una profondità di 16 chilometri.

Le coordinate geografiche dell’evento sono state individuate a 39.3643 di latitudine e 16.4148 di longitudine. La scossa è stata localizzata dalla Sala Sismica INGV di Roma, che monitora costantemente l’attività sismica sul territorio nazionale.

Al momento non si segnalano danni a persone o cose. Tuttavia, il terremoto è stato avvertito da parte della popolazione in diverse aree della provincia cosentina, soprattutto nei comuni più vicini all’epicentro.