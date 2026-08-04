Vergilius Plus, parte la nuova era dei controlli sulla velocità: Polizia di Stato e Anas potenziano la sicurezza stradale 

Telecamere avanzate, lettura automatica delle targhe e monitoraggio continuo del traffico: il nuovo sistema Vergilius Plus entra in funzione su 36 tratte italiane per ridurre incidenti e regolarizzare la velocità media dei veicoli.

Il nuovo sistema di controllo della velocità media.

Polizia Stradale ed Anas hanno adottato il nuovo sistema di rilevazione della velocità media Vergilius Plus. Il Vergilius Plus è un sistema di controllo evoluto, pensato per monitorare costantemente il traffico veicolare. Grazie a telecamere avanzate, con lettura automatica delle targhe ed identificazione della categoria dei mezzi, il sistema è in grado di controllare la velocità dei veicoli, inducendo gli automobilisti a mantenere comportamenti corretti e ridurre così il rischio di incorrere in un sinistro stradale.

Obiettivi e funzionamento del Vergilius Plus

L’obiettivo del nuovo sistema, omologato, è di regolarizzare il traffico, modificando il comportamento dei conducenti, incentivandoli a rispettare i limiti di velocità lungo l’intero percorso sottoposto a controllo. Il sistema Vergilius Plus sarà gestito dalla Polizia Stradale, che accerterà le infrazioni ed emetterà i relativi verbali, sarà attivo su 36 tratte stradali ed autostradali per uno sviluppo chilometrico complessivo di circa 211 km, in entrambe le direzioni di marcia.

Le tratte interessate dal nuovo sistema

Autostrada A2 “Del Mediterraneo”, tra Salerno e Buonabitacolo (SA); Strada Statale 1 Aurelia, tra il km 11+950 e il km 23+500; Strada Statale 7 quater “Domitiana”, dal km 44+630 al km 54+300; Strada Statale 309 “Romea”, tra il km 1+680 e il km 7+080; Strada Statale 145 Var “Sorrentina”, all’interno della Galleria Santa Maria di Pozzano, dal km 0+072 al km 4+950.

Tecnologia intelligente per ridurre gli incidenti

Attraverso sistemi intelligenti ed evoluti, come il Vergilius Plus, sarà possibile migliorare la sicurezza stradale e ridurre i sinistri dovuti all’eccesso di velocità. Per info sui tratti stradali e sui limiti di velocità, vedi il link https://stradeanas.it/it/controlla-la-velocita-con-vergilius.Post social virale