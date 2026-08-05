Lamezia, Mario Murone: ‘Lo scalo lametino è il primo della Calabria’

LAMEZIA TERME – Lo scalo lametino è il primo della Calabria e lo Stato lo include tra i dodici aeroporti strategici del Paese. I dati diffusi da Sacal evidenziano un significativo incremento del traffico nel mese di luglio: circa 426 mila passeggeri, dei quali quasi la metà ha viaggiato su una rotta internazionale, con una crescita di oltre il quaranta per cento in un anno. I flussi più consistenti provengono da Polonia, Germania, Svizzera, Austria e Regno Unito.

«A luglio quasi un passeggero su due è arrivato dall’estero – commenta il Sindaco Mario Murone – Non è un caso e non è fortuna. Quei voli sono il risultato di scelte e di investimenti e oggi, a Lamezia Terme, il traffico nazionale è pari a quello internazionale. Il titolo di Aeroporto strategico ce l’abbiamo dal 2015, ma per anni è rimasto una definizione sulla carta. Oggi è realtà. Ringrazio i commercianti e gli operatori turistici e culturali che in queste settimane hanno tenuto aperta e viva la Città per i nostri turisti – continua il Sindaco – Ma un aeroporto che cresce così ci chiede di più. Chi entra in Calabria passa da Lamezia e adesso dobbiamo offrirgli motivi e servizi per fermarsi. Siamo già al lavoro con Sacal e con la Regione per migliorare servizi e infrastrutture. Non si tratta di opere semplici, né realizzabili in tempi rapidi, ma il turismo e l’aeroporto sono al centro della mia idea di città».

A maggio è partita la fase operativa del bando da 89,6 milioni di euro per l’ampliamento dell’aerostazione, finanziato dal Contratto Istituzionale di Sviluppo «Calabria Volare»: l’obiettivo è arrivare a cinque milioni di passeggeri l’anno. Il Piano regionale dei trasporti ne prevede altri 144 per il potenziamento dell’aeroporto, mentre è in arrivo il nuovo sistema di viabilità dello scalo.

«Abbiamo coinvolto le diverse realtà territoriali per la costruzione di un cartellone estivo dinamico, che favorisca la fruizione dei luoghi della Città e il protagonismo dei cittadini, seguendo un modello di coprogettazione con le associazioni, già sperimentato con successo in altre circostanze.- afferma l’Assessore alla Cultura Annalisa Spinelli -Stiamo lavorando per costruire un’offerta stabile per i visitatori, attraverso il Piano sul turismo della Città che presenteremo insieme alla programmazione autunnale e invernale».

A luglio è cambiata anche la guida di Sacal, la società che gestisce lo scalo: è stato ripristinato il Consiglio di amministrazione, eletto il presidente Luciano Vigna e designato come consigliere, in rappresentanza del Comune di Lamezia Terme, l’imprenditore lametino Angelo Ferraro.

«Ringrazio il presidente della Regione Roberto Occhiuto, con cui abbiamo costruito un rapporto di fiducia, il presidente Vigna per il lavoro che ci aspetta e Angelo Ferraro, imprenditore stimato e competente, che ha accettato di rappresentarci – conclude Murone – L’Aeroporto, il Centro nazionale dello sport paralimpico, il Piano sul turismo sono tre facce dello stesso disegno di una Città che è strategica per l’intera Regione. Lavoriamo dentro una visione comune, protagonisti nei tavoli dove si decide il futuro di questa Città».