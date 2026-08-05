Tra cura e speranza, la festa per la laurea di don Pino Latelli nel Reparto di Ematologia

Una giornata di cure che si è trasformata in un momento di gioia, gratitudine e condivisione. Ieri, 4 agosto, don Pino Latelli è tornato nel Reparto di Ematologia del Presidio Ospedaliero “De Lellis-Ciaccio” per sottoporsi all’immunoterapia, una delle terapie impiegate nel percorso di cura delle patologie oncologiche.

Per don Pino quel reparto è ormai una seconda casa. Da oltre due anni viene seguito con professionalità, competenza e grande umanità dall’équipe sanitaria. Come accade a ogni seduta, la giornata è iniziata con l’accettazione in Day Hospital, seguita dagli esami ematochimici, dall’emocromo e, infine, dalla somministrazione della terapia, un percorso che richiede l’intera giornata.

Questa volta, però, al termine delle cure, c’è stato spazio anche per un momento di festa. Don Pino ha voluto condividere con il personale sanitario la gioia per il recente conseguimento della laurea in Direzione di Coro e Composizione Corale, conseguita presso il Conservatorio di Musica “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia.

A festeggiare insieme a lui sono stati il dottor Luca Scalise, il caposala Paolo Marinaro, le infermiere Orietta Basso e Sonia Marasco e l’OSS Rosaria Squillacioti, in rappresentanza di tutto il personale del Reparto di Ematologia del Presidio Ospedaliero “De Lellis-Ciaccio”, diretto dal professor Marco Rossi. È proprio l’intera équipe del reparto che, con professionalità, dedizione e attenzione costante, accompagna don Pino da oltre due anni nel suo percorso terapeutico, instaurando con lui un rapporto di stima, fiducia e autentica vicinanza umana.

Nel corso del momento conviviale, il dottor Luca Scalise ha voluto sottolineare il significato del traguardo raggiunto.

«La laurea conseguita da don Pino testimonia come la forza di volontà, la fede e la passione possano convivere anche con un impegnativo percorso di cura. In questi anni lo abbiamo visto affrontare ogni terapia con serenità e determinazione, senza rinunciare ai suoi impegni pastorali e alla sua passione per la musica. Oggi condividiamo con lui una gioia che appartiene anche a chi lo ha accompagnato lungo questo cammino e che rappresenta un messaggio di speranza per tutti i pazienti.»

Visibilmente emozionato, don Pino Latelli ha rivolto un sentito ringraziamento al professor Marco Rossi, al dottor Luca Scalise e a tutta l’équipe del reparto.

«Desidero esprimere la mia più profonda gratitudine al professor Marco Rossi, al dottor Luca Scalise e a tutto il personale del Reparto di Ematologia. In questi oltre due anni ho trovato non soltanto professionisti di altissimo livello, ma persone che ogni giorno svolgono il loro lavoro con straordinaria competenza, disponibilità e umanità. Entrare in reparto significa sentirsi accolti, ascoltati e sostenuti. Questa laurea rappresenta certamente un traguardo personale, ma è anche il frutto dell’incoraggiamento, della vicinanza e della speranza che ho ricevuto lungo il mio percorso di cura. A tutti loro va il mio più sincero e affettuoso grazie.»

Un brindisi semplice ma ricco di significato ha concluso una giornata intensa, nella quale la speranza ha camminato accanto alle cure. Un momento che ha ricordato come anche all’interno di un reparto ospedaliero possano trovare spazio la gioia, la condivisione e la celebrazione di un importante traguardo di vita, grazie all’umanità e alla dedizione di professionisti che ogni giorno si prendono cura delle persone.